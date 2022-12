Koulibaly ritorna in Serie A: Juve-Inter a dama, scacco matto

Calciomercato Juventus, ennesimo intrigo difensivo che riguarda le due big ai vertici della Serie A: effetto domino improvviso.

Stando alle ultime indiscrezioni, si potrebbe scatenare un ennesimo intrigo in difesa. Un effetto domino che sbloccherebbe, quindi, due trattative molto richieste.

Secondo, infatti, quanto viene riportato da ‘Calciomercato.it’, l’Inter sarebbe una delle squadre maggiormente interessate al possibile ritorno dell’ex centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly. Questo interesse, però, sbloccherebbe un effetto domino che includerebbe anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, Inter su Koulibaly che “sblocca” Smalling in bianconero

Se, infatti, l’Inter dovesse andare su Koulibaly che, clamorosamente, potrebbe già ritornare in Serie A. A quel punto, l’altra trattativa per Smalling, un profilo seguitissimo anche dalla Juventus e in possibile uscita dalla Roma, diventerebbe libero di scegliere una nuova squadra.

Come detto poc’anzi, la Juventus, infatti, dopo Bremer vorrebbe inserire un’altra pedina fondamentale nella sua difesa. Un giocatore capace di fare la differenza ma che abbia dalla sua già grande esperienza. Il caso dell’inglese della Roma fa proprio al caso dei bianconeri. Ma per il momento, l’Inter, è la squadra maggiormente interessata e pronta a chiudere l’operazione ma tutto potrebbe cambiare se, appunto, nascesse una reale trattativa nei confronti del centrale del Senegal e del Chelsea. Se, infatti, i nerazzurri dovessero consolidare l’operazione Koulibaly, a quel punto, Smalling sarebbe libero di scegliersi una nuova squadra e proprio in questo effetto domino la Juventus sarebbe di nuovo la favorita. Un clamoroso colpo di scena in difesa che potrebbe ristabilire le priorità tra i centrali difensivi. Certamente e per ovvi motivi Smalling sarebbe un rinforzo gradito da Allegri, in primis per le caratteristiche personali ma anche per la grande esperienza maturata già nel suo percorso professionistico. Staremo a vedere se l’Inter riuscirà a riportare in Serie A l’ex Napoli e, a quel punto, tutto potrebbe essere clamorosamente aperto.