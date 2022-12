Scia rossa per la Juve, ma niente Babbo Natale: se li prende lo United

Calciomercato Juventus, l’inserimento del Manchester United potrebbe far saltare il banco: doppio colpo nel mirino.

Nella sessione invernale che tra pochi giorni aprirà ufficialmente i battenti un ruolo di nevralgica importanza sarà inevitabilmente ricoperto dai calciatori in scadenza di contratto nel 2023.

La Juventus monitora la situazione con attenzione, pronta ad affondare il colpo nel caso in cui dovessero presentarsi occasioni succulenti da capitalizzare. Sia in Premier League che in Bundesliga potrebbero prospettarsi affari low cost niente male. Non è un caso che, ad esempio, nel mirino della Juve ci sia da tempo Youri Tielemans: il centrocampista belga in forza al Leicester non ha ancora rinnovato il suo contratto con le “Foxes” in scadenza nel 2023, ed ha calamitato le attenzioni di diversi top club. Barcellona e Juve studiano l’evolvere della situazione, ma occhio alle novità.

Calciomercato Juventus, Thuram e Tielemans nel mirino dello United

Secondo quanto riferito dal Daily Express, infatti, il profilo di Tielemans potrebbe risultare spendibile anche in ottica Manchester United, alla ricerca di un profilo di spessore con il quale puntellare la propria mediana. Al momento non sono state avviate ancora delle trattative concrete con l’entourage del calciatore, ma la sensazione è che laddove i Red Devils volessero affondare il colpo, troverebbero soltanto la concorrenza dell‘Arsenal come avversaria più credibile.

Lo United, poi, potrebbe entrare nell’ordine di idee di affondare dei sondaggi esplorativi anche per Marcus Thuram, pallino dell’Inter ed oggetto del desiderio anche della Juventus. Il figlio d’arte fa gola a tanti club anche in Bundesliga: il Bayern non lo ha perso di vista, ma un eventuale approdo sulla sponda rossa di Old Trafford potrebbe essere la ciliegina sulla torta del prossimo mercato dei “Diavoli Rossi” di Manchester.