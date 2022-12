Calciomercato Juventus, non c’è due senza tre: nuovo addio in Serie A

Calciomercato Juventus, continuano le manovre di Cherubini sia in entrata che in uscita: la nuova richiesta è immediata.

La Juventus si prepara alla prossima sessione invernale di calciomercato con la volontà di capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno. Archiviate le due vittorie amichevole contro Arsenal e Rjeka, la compagine di Allegri proseguirà la preparazione tra due giorni. L’obiettivo è quello di preparare al meglio l’inizio di un 2023 che nei piani della dirigenza bianconera dovrà essere quello della definitiva riscossa.

Cherubini intanto è già al lavoro per setacciare diverse piste intriganti, sia in entrata che in uscita. Due filoni che mai come quest’anno si intrecceranno in maniera importante, determinando i futuri sviluppi delle mosse della “Vecchia Signora”. Soprattutto a centrocampo, infatti, si potrebbe fare cassa con qualche cessione di livello. Mckennie, ad esempio, non è considerato affatto incedibile, e nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da almeno 25 milioni di euro potrebbe fare le valigie. Discorso diverso per Rabiot, per il quale comunque non è stato ancora raggiunto l’accordo per la definizione del rinnovo di contratto in scadenza la prossima estate. Stando così le cose, l’ipotesi più probabile è che le strade del francese e della Juventus possano dividersi in estate, salvo blitz a sorpresa.

Calciomercato Juventus, anche il Monza su Soulé: formula inevitabile

Le ultime due amichevoli, poi, sono state sfruttate da Max Allegri per dare minutaggio a qualche giovane utilizzato con il contagocce nel primo frangente della stagione. A mettersi in mostra – tra gli altri – è stato anche Matias Soulé, il cui futuro però resta ancora tutto da scrivere.

Sebbene goda della stima di Max Allegri, che lo ha elogiato in più di una circostanza evidenziandone qualità e personalità, il talento argentino potrebbe lasciare momentaneamente la Continassa. Secondo quanto evidenziato da calciomercato.it sulle tracce dell’esterno offensivo sudamericano si sarebbe messo anche il Monza. Galliani, infatti, sarebbe particolarmente intrigato all’idea di mettere le mani sul gioiellino della Juventus, ripetendo le operazioni Ranocchia e Rovella.

I brianzoli avrebbero cominciato ad esplorare il campo, chiedendo informazioni per capire la fattibilità dell’operazione. La soluzione prestito potrebbe far saltare il banco, anche se Soulé ha anche altri estimatori in Serie A: Sampdoria e Spezia hanno da tempo avviato dei sondaggi esplorativi, e potrebbero dar vita ad un interessante duello di mercato con il Monza nel corso delle prossime settimane. Situazione in evoluzione.