Contatto ufficiale con la Juventus: Allegri non lo molla

Contatto ufficiale con la Juventus, il tecnico bianconero sta facendo di tutto affinché il suo pupillo rimanga a Torino.

Massimiliano Allegri, si sa, ha sempre avuto un debole per lui. La dimostrazione l’abbiamo avuta lo scorso anno, quando il tecnico livornese era disposto a dargli fiducia nonostante le prestazioni fossero nel complesso deludenti. Più volte è finito nel mirino dei tifosi propri a causa di questa sua “fissa”, se così possiamo definirla.

E non è sbagliato affermare, oggi, che quella di Adrien Rabiot sia una scommessa vinta da parte dell’allenatore toscano. Che la scorsa estate fece di tutto affinché il centrocampista francese restasse a Torino, malgrado avesse offerte importanti dalla Premier League. Era tutto fatto con il Manchester United ma poi, tra Allegri che continuava a tirarlo per la giacchetta e il mancato accordo per motivi prettamente economici tra la madre-agente Veronique e i Red Devils, la trattativa saltò sul più bello. E Rabiot rimase a Torino, pronto a giocarsi nuovamente le sue carte con la maglia bianconera.

Contatto ufficiale con la Juventus, incontro in vista con la mamma-agente di Rabiot

Inutile dire che nei primi mesi della nuova stagione, il transalpino si è rivelato essere uno dei migliori. Il suo apporto è stato essenziale soprattutto tra ottobre e novembre, quando la Juventus, smaltita la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, ha ricominciato a macinare punti su punti. E uno dei principali protagonisti della rimonta è proprio Rabiot, decisivo anche in termini realizzativi.

L’ex Psg di recente si è messo in luce anche ai Mondiali qatarioti, diventando un titolarissimo della Francia di Didier Deschamps che è arrivata fino alla finale. È all’ultimo anno di contratto con la Juventus, che ora vorrebbe provare a prolungarlo. La trattativa, tuttavia, è decisamente in salita, visto che il club bianconero in questo momento non può garantirgli gli stessi soldi che sarebbero invece disposte a dargli diverse società della Premier League. Stando a quanto riporta il giornalista Romeo Agresti, c’è stato un contatto ufficiale tra la Juve e la madre del giocatore. L’argomento verrà affrontato nella prossima settimana.