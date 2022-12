Calciomercato, Juve-Roma è già storia: nuovo fulmine a ciel sereno

Calciomercato Juventus, un’altra squadra della Serie A piomba sul giocatore finito nel mirino delle big ai vertici: i dettagli.

Ora la sfida si fa tripla. Non solo più duello tra Juventus e Roma per il croato che, proprio in questo Mondiale, ha saputo mettersi in mostra diventando oggetto d’interesse per le squadre ai vertici della Serie A.

Secondo, infatti, l’indiscrezione di ‘Sportmediaset’ anche un’altra squadra della Serie A starebbe seguendo con interesse un giocatore che è già finito nel mirino sia di Juventus che della Roma di Mourinho. Si tratterebbe del classe 1995, Josip Juranović che già in questo mondiale ha saputo mettersi in mostra con qualità e che adesso potrebbe lasciare il Celtic, la sua attuale squadra dove milita.

Calciomercato Juventus, in tre a contenderselo | Spunta anche il Monza per Juranović

Spunta anche il Monza di Berlusconi e Galliani nella lotta al giocatore croato che affascina la Serie A. Un feeling speciale tra Croazia e Italia che già nella recente storia e nel passato ha visto, protagonisti, i più importanti giocatori della nazionale croata protagonisti delle big ai vertici.

Adesso potrebbe essere il caso anche del Monza, pronta a contendersi un profilo di assoluto interesse per i bianconeri ma anche per la Roma di Mourinho a caccia di rinforzi. Secondo il porta ‘Sportmediaset’, sarebbe un inserimento a sorpresa del Monza per Josip Juranović. Galliani si sarebbe interessato direttamente al terzino destro del Celtic Glasgow finito nel mirino di mezza Europa dopo le ottime prestazioni con la Croazia ai Mondiali, che ha visto qualificare la sua squadra nel podio. Il dirigente del club neo promosso vorrebbe capire la fatibilità dell’operazione, oltre agli interessi già dichiarati delle big di Serie A, sul giocatore, ci sono anche Chelsea, Manchester United, Espanyol e pure due big di Bundesliga.