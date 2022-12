Coppia da sogno con Cristiano Ronaldo: la Juventus adesso trema

Non solo CR7: tre i nomi per l’Al-Nassr. Adesso, però, potrebbe delinearsi anche il futuro del bomber bianconero: i dettagli.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna, esattamente dal portale estero di ‘Fichajes’, l’attuale squadra di Cristiano Ronaldo, vista l’ampia disponibilità economica, vorrebbe fare le cose in grande e portare altri top player in Arabia Saudita.

In questo mondo, proprio il club saudita, che offrirebbe contratti monstre ai giocatori sondati, avrebbe messo nel mirino diversi top player di fama internazionale. Già acquistato Cristiano Ronaldo, il club vorrebbe procedere con l’arrivo, anche, di Sergio Ramos, ma il difensore spagnolo non sarebbe l’unico nome, infatti, ci sarebbe anche l’interesse per il bomber del Tottenham, Harry Kane.

Calciomercato Juventus, se Kane parte assalto a Vlahovic per il Tottenham

Qualora, infatti, il club saudita dovesse tentare con un’offerta irrinunciabile il bomber inglese, a quel punto, il Tottenham sarebbe costretto a guardarsi altrove e nel mirino della squadra londinese finirebbe, di conseguenza, un top player bianconero: il bomber Dusan Vlahovic.

Una reazione a catena incredibile che coinvolgerebbe, direttamente, la Juventus che verrebbe quindi “saccheggiata” in caso di cessione del bomber Harry Kane, il vero perno offensivo della squadra di Antonio Conte. Suggestione che potrebbero trovare certezze, in caso, di offerte ufficiali da parte del club saudita che ha dimostrato di avere diverso margine di libertà d’azione, almeno dal punto di vista economico. Staremo a vedere cosa succederà. Ma per il momento, la Juventus si gode il suo bomber speranzoso che Vlahovic possa riconfermarsi com’è già successo nella precedente stagione e all’inizio della seguente. Ma in caso di offerte importanti, che sfiorano la tripla cifra, allora, i bianconeri potrebbe anche sedersi al tavolo per discutere il futuro ma per ora si tratta soltanto di suggestioni.