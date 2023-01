Accordo con il Tottenham: la Juventus lo saluta per 40 milioni

E’ iniziato ufficialmente il calciomercato e per la Juventus questo mese di gennaio sarà molto importante per capire le mosse del club.

I bianconeri di Allegri devono rimanere concentrati sul campo, visto che all’orizzonte c’è la partita con la Cremonese e subito dopo altri importanti impegni nei quali bisognerà sempre e soltanto raccogliere vittorie. In questo 2023 si vuole cercare di tornare a vincere e per farlo non bisognerà commettere errori.

Nel frattempo la nuova dirigenza che sta per insediarsi avrà il compito di gestire al meglio le risorse della società. Per questo motivo è ancora incerto qualsiasi movimento sia in entrata che in uscita. Quel che si può ipotizzare è che la Juventus a gennaio possa mettere a segno qualche colpo low cost, approfittando di eventuali occasioni che potrebbero concretizzarsi. Ci sarà l’estate poi per proseguire nel percorso di rinnovamento dell’organico, guardando anche ai parametri zero.

Juventus, Tottenham pronto a chiudere per Pedro Porro

I bianconeri a dire il vero in questo momento hanno delle priorità per completare l’organico, in primis serve un terzino destro. A Cremona la Juve sarà in emergenza proprio in quel settore del campo e in ogni caso bisogna iniziare a pensare all’erede del colombiano.

Tanti sono i nomi che nel corso di queste ultime settimane sono stati accostati alla formazione di Allegri, da Karsdorp ad Hateboer passando per Fresneda. Un altro nome caldo come quello di Pedro Porro invece a quanto pare non arriverà a Torino. Come ha spiegato infatti il “Daily Mail” il calciatore portoghese è vicino all’accordo con il Tottenham, che pure sta cercando un terzino destro. Allo Sporting Lisbona gli Spurs sono pronti a corrispondere una somma decisamente importante, vale a dire circa 40 milioni di euro.