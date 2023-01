Nuovo gioiello nel firmamento della Juve: 13 milioni con un ostacolo

Nuovo gioiello nel firmamento della Juventus: la trattativa si potrebbe chiudere per 13 milioni. C’è un solo ostacolo

Ieri contro la Cremonese la Juventus ha piazzato la settima vittoria di fila in campionato alimentando, grazie anche alla vittoria dell’Inter sul Napoli, il sogno scudetto. Ma dopo due mesi di stop totale, non c’è solamente il campo a tenere banco, ma anche il calciomercato.

Sì, perché Allegri spera di avere qualche rinforzo anche se è decisamente difficile pensare che in questo momento, con un CDA che ancora non è in carica, e con tutti i problemi economici che ci sono dietro, che qualche innesto ci possa essere. A meno che, e questo risolverebbe le cose, non ci sia qualche uscita. Un elemento, sotto questo aspetto, ha già avuto il via libera. Ed è McKennie, che ormai non rientra più nei piani di Allegri anche se ieri è sceso in campo dal primo minuto.

Nuovo gioiello per la Juventus, la situazione Fresneda

Un innesto a Torino potrebbe esserci in difesa. E questo lo sappiamo. E il nome che circola è quello di Fresneda, esterno destro del Valladolid che verrà ceduto nel corso di questa finestra di mercato.

Secondo le informazioni riportate da calciomercato.it, in questo momento non c’è nessuna trattativa avanzata con Newcastle o Borussia Dortmund. Ma la Juventus al momento sarebbe bloccata fino al prossimo 18 gennaio dall’ufficializzazione del nuovo consiglio d’amministrazione e poi dal fatto che McKennie, che qualche offerta l’ha ricevuta, ha sparato alto per l’ingaggio e questo sta in questo momento bloccando quella che potrebbe essere una cessione immediata dell’americano. Infine la somma: gli spagnoli sarebbero disposti a cedere il giocatore per una cifra tra i 12 e i 13 milioni di euro. Insomma, un affare che potrebbe andare in porto qualora la Juventus riuscisse a spedire qualcuno. E quel nome si sa anche.