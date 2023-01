Calciomercato Juventus, il nuovo Bellingham per Allegri: blitz a sorpresa

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra potrebbe arrivare un centrocampista davvero importante: i dettagli dell’operazione.

Bianconeri sempre alla caccia di nuovi rinforzi in mediana. Un nuovo nome è finito nel taccuino di Cherubini.

Secondo il portale estero ‘Teamtalk’, la Juventus e il Borussia Dortmund sono tra i migliori club europei che seguono il centrocampista dell’Aston Villa Tim Iroegbunam. Nazionale inglese Under 20, Iroegbunam ha ottenuto consensi entusiasmanti durante il suo periodo temporaneo al QPR durante il corso di questa stagione, dopo essersi, tra l’altro, unito al club inglese con un contratto tramite prestito.

Calciomercato Juventus, duello ai vertici con il Dortmund | Piace Iroegbunam

Iroegbunam, 19 anni, è stato uno degli autentici protagonisti con il QPR e adesso il giocatore sarebbe pronto per l’ennesimo salto di qualità, diventando anche protagonista di una big d’Europa. Su di lui, come detto poc’anzi, ci sarebbero Juventus e Borussia Dortmund. Lo score personale del giocatore vedere, per il momento, 18 presenze in tutte le competizioni nel campionato. Il centrocampista è da tempo sotto i riflettori di molte delle migliori squadre europee, avendo impressionato anche con la maglia della nazionale inglese Under 19 nella fase finale degli Europei UEFA Under 19 del 2022 la scorsa estate.

Juventus e Borussia Dortmund hanno tenuto d’occhio i progressi di Iroegbunam al QPR nella sua prima stagione di calcio regolare da senior e adesso sarebbero pronte a sferrare il colpo decisivo per garantirsi uno dei talenti del futuro. Staremo a vedere quale dei due club ai vertici avrà la meglio per un profilo decisamente sotto i riflettori in questo momento.