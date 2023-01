Juventus-Udinese, Allegri show: Di Maria, Paredes, Soulé e Pogba vi dico tutto

Juventus-Udinese, alla vigilia del match casalingo contro i friulani, Allegri è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo ai giornalisti.

Alla vigilia del match casalingo contro l’Udinese, Allegri ha parlato in conferenza stampa, rispondendo direttamente alle domande dei tanti giornalisti. Dopo la bella vittoria, sofferta ma arrivata grazie ad un colpo di classe di Milik su calcio piazzato, che ha regalato ai bianconeri la vittoria contro la Cremonese, la squadra di Massimiliano Allegri adesso dovrà affrontare un’ennesima sfida importante, decisamente da non sottovalutare.

Proprio domani, infatti, la Juventus affronterà l’Udinese, in una sfida che si preavvisa da cardiopalma. Appuntamento previsto alle ore 18.00. Ecco, di seguito, tutte le risposte di Allegri ai vari giornalisti presenti in sala:

Allegri ha iniziato la conferenza ricordando Vialli, che ha avuto il piacere di conoscere e che ha scritto un capitolo importante per la Juventus con un minuto di silenzio. Alzandosi in piedi insieme a tutti i giornalisti.

Vialli e un ricordo? Ha rappresentato tanto come giocatore ma soprattutto come uomo, un esempio per tutti, per i giovani da seguire. Mancherà a tutti noi.

Di Maria, Paredes da domani? Da domani ritorniamo davanti al nostro pubblico, sarà stadio pieno: una bella occasione. Di Maria ritorna, Bremer un po’ affaticato, c’è Rugani pronto. Oggi post allenamento deciderò.

Soulé è pronto? Fisicamente è pronto, poi devo valutare se fargli fare il quinto, l’altro giorno l’ha fatto e ci ha dato una grande mano. Dà un contributo essenziale. Sono molto contento di lui.

Alex Sandro potrebbe giocare domani, ho un ballottaggio da fare. Lui potrebbe giocare.

Kean determinante per l’attacco? Lui è un giocatore importante, si è presentato bene quest’anno, dimagrito di sei chili rispetto lo scorso anno. Sta maturando in campo, ora è diverso già dall’anno scorso. Cresciuto molto.

Domani Cuadrado non giocherà ma in recupero, Pogba potrebbe averlo nel giro di quindici giorni con la squadra