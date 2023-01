Diaby in bianconero: domino Juventus, a Torino a costo zero

Calciomercato Juventus, un derby tutto bianconero per il giocatore che adesso potrebbe arrivare a parametro zero: i dettagli.

Stando all’ultima indiscrezione proveniente dall’estero, la Juventus potrebbe avere una rivale in meno nella corsa al figlio d’arte.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione proprio proveniente dall’estero, in questo caso dalla ‘BILD’, il Newcastle potrebbe tirarsi fuori dalla corsa per arrivare a Marcus Thuram.

Calciomercato Juventus, Thuram si “libera” | Assalto a zero

Secondo il noto portale estero, infatti, il club bianconero potrebbe avere, finalmente, strada spianata. Il club inglese avrebbe messo gli occhi su un nuovo profilo che in questo momento sembra essere molto vicino alla chiusura della trattativa, si tratterebbe di Diaby, punta francese 23enne in uscita dal Bayern Leverkusen.

In sostanza, se gli sceicchi inglesi dovessero chiudere il giovane bomber, a quel punto, la Juventus sarebbe libera di consolidare le nozze con il figlio d’arte del sempre ricordato Thuram, bandiera proprio della Juventus. L’attaccante francese, in questo momento, sarebbe quindi libero di arrivare a parametro zero a fine stagione. In questa eventualità la società bianconera avrebbe la cosiddetta strada spianata su uno dei profili più seguiti in questo mercato attaccanti. Certamente, viste anche le uscite con la nazionale francese, Thuram sembra aver il phisique du role del padre, pur giocando in un ruolo completamente differente. Sarebbe un colpo decisamente importante e con la possibilità di vederlo a zero, quindi da free agent da giugno. Si attendono dunque ulteriori novità in merito ma è certo che, adesso, l’operazione diventa sempre più concreta.