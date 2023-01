Calciomercato Juventus, Danilo porta l’amico: colpo dal Real

Calciomercato Juventus, un effetto domino che porterebbe un difensore importante: i dettagli dell’operazione con il Real Madrid.

In casa blanca si fanno i conti su quello che sarà, il possibile, grande colpo in entrata. Il club di Ancelotti ha intenzione di chiudere l’operazione con Milan Skriniar che adesso potrebbe diventare il prossimo difensore del Real Madrid.

Un vero e proprio effetto domino visto che l’arrivo del difensore dell’Inter sbloccherebbe un’altra trattativa in uscita a favore dei bianconeri, si tratterebbe dell’interesse già più volte mostrato per Militao. Stando all’indiscrezione, adesso, in questa eventualità, il connazionale di Danilo sarebbe pronto a cambiare aria.

Skriniar sblocca Militao alla Juventus

Come scrivono da ‘Calciomercato.it’, il brasiliano, connazionale di Danilo, sarebbe legato al Real Madrid da un contratto fino al 2025 ed in questa stagione è stato spesso schierato da titolare al centro della difesa, quindi in assoluto un giocatore importante anche per i blancos.

Ma come detto poc’anzi, e come sottolineato anche nell’indiscrezione di ‘Calciomercato.it’, l’arrivo di Skriniar in uscita dall’Inter potrebbe cambiare le gerarchie e spingere il giocatore altrove, proprio alla Juventus che però, appunto, potrebbe solo tesserarlo a giugno per via dello slot già utilizzato per i giocatori extracomunitari. Certamente l’arrivo del brasiliano rappresenterebbe un upgrade considerevole visto che il giocatore è uno dei pezzi forti sia della nazionale brasiliana ma anche e soprattutto del Real Madrid. Una difesa che sarebbe quasi tutta brasiliana con i già presenti Bremer, Danilo e Alex Sandro. In attesa quindi di ulteriori novità non ci resta che sognare la fattibilità dell’operazione che a questo punto potrebbe risolvere il problema del difensore del futuro.