Calciomercato Juventus, lo vogliono a tutti i costi: Allegri trema di nuovo

Calciomercato Juventus, non finisce qui: adesso il difensore è conteso ovunque, tutti i dettagli dell’operazione.

La Juventus vuole sbloccare al più presto l’operazione in entrata. C’è bisogno di un rinforzo difensivo specifico ma gli ostacoli non sono pochi.

Come infatti si legge nel portale estero, ‘Estadiodeportivo’, potrebbe esserci una nuova rivale assai importante per il futuro del laterale che tanto piace ad Allegri. Dalla Spagna, si legge, adesso si sarebbe iscritta alla corsa per lo spagnolo anche una squadra nuova. Il tecnico Pellegrini vorrebbe un nuovo terzino sinistro e le caratteristiche del profilo che piace ai bianconeri sembrano perfettamente corrispondere all’identikit.

Calciomercato Juventus, Grimaldo conteso dalle big | Operazione in salita

Il futuro per arrivare al terzino, che tanto piace ad Allegri, adesso, potrebbe essere decisamente in salita. O meglio, ci sarà da tenere considerazione l’interesse di tanti club di livello europeo. Si era parlato già in passato di un interesse proprio dalla Spagna ma adesso il tecnico Manuel Pellegrini, sulla panchina del Betis, valuterebbe l’acquisto proprio di Grimaldo. Un sostituto ideale per quella fascia.

Certamente, oggi, la Juventus non ha ancora avanzato nessuna offerta. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa già esistente, integrando giocatori che possano essere già adattabili al tipo di tattica richiesta proprio da mister Allegri, Grimaldo oltre a rappresentare un erede designato e, anche, un giocatore d’esperienza. Lo spagnolo potrebbe quindi dare una volta per tutte la voce in capitolo e decidere il proprio futuro. Tornare in patria, oppure, tentare un’esperienza altrove, alla Juventus. Certamente la Vecchia Signora lo accoglierebbe volentieri vista anche la fattibilità dell’operazione da free agent. Non ci resta che attendere il possibile verdetto.