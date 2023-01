Fiato sospeso Juventus: il Liverpool lo soffia ad Allegri

Calciomercato Juventus, adesso c’è di mezzo anche il Liverpool: può chiuderlo subito da free agent. I dettagli dell’operazione.

Tra i litiganti, spesso, c’è un inglese che “gode”. Il caso del Liverpool adesso potrebbe essere l’ennesimo della serie. La disponibilità economica del club di Klopp potrebbe convincere il giocatore a scegliere i Reds nel suo futuro, beffeggiando così Allegri e i bianconeri che lo cercano da diverso tempo.

Il caso di Ndicka, adesso, sembra proiettato verso la Premier League. Il Liverpool adesso tiene d’occhio l’opportunità di arrivare al difensore, da subito, già da free agent. In scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte, Evan Ndicka non sembra propenso al rinnovo e adesso il suo addio sembra concreto.

Calciomercato Juventus, il Liverpool vuole Ndicka | Scacco matto Klopp

Secondo il giornalista ‘Ben Jacobs’, che ne ha parlato al ‘Football Terrace’, i Reds sono uno dei numerosi club che stanno mostrando interesse a firmare Ndicka in estate e che, stando anche alle disponibilità economiche del club inglese, potrebbero offrire al giocatore l’offerta giusto per convincerlo al passaggio in Premier League.

È stato affermato che, oltre alla squadra di Liverpool. sempre dalla Premier League inglese ci sarebbero tra le – possibili – inseguitrici anche Arsenal, Manchester United e Chelsea. Senza dimenticare l’interesse delle altre squadre estere che vedono, appunto, i bianconeri e il Paris Saint-Germain in corsa per il giocatore. Certamente, in questo momento, il Liverpool potrebbe avere le carte giuste per convincere il giocatore a scegliere proprio la squadra di Klopp sempre più propensa ad un cambio di alcune pedine tra i titolari.