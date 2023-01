Lesione ufficiale: salta la Juventus. Nessuna possibilità di recupero dopo l’infortunio. Un forfait che mette nei guai Gasperini

La Juventus domani sarà impegnata contro il Monza in Coppa Italia e poi domenica prossima, allo Stadium, arriverà l’Atalanta di Gasperini. Una sfida fondamentale per tanti motivi: per la classifica principalmente, ma anche per vedere come i ragazzi di Allegri hanno reagito dopo la scoppola in campionato contro il Napoli.

E dalle parti di Bergamo, almeno secondo quanto riportato dall’Ansa, non arrivano delle buone notizie. Gasperini infatti non potrà contare sulle prestazioni di Zappacosta. Ecco la nota dell’agenzia: “Davide Zappacosta ha riportato la lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. Lo ha comunicato l’Atalanta all’indomani degli esami diagnostici al giocatore. L’esterno era uscito al 13′ della ripresa della partita domenicale di campionato con la Salernitana. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica. Zappacosta aveva dovuto saltare già 13 partite non consecutive a causa di una lesione al retto femorale destro”.

Lesione ufficiale, Zappacosta salta il match

Ovviamente non c’è nessuna possibilità che Zappacosta possa essere della partita nel prossimo weekend. Il problema muscolare è serio e Gasperini dovrà farne a meno.

Un problema in meno per Allegri. Anche se, il tecnico livornese, farebbe meglio a guardare in casa propria al momento rispetto a quello che succede negli altri club.