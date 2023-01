Hanno già scelto l’erede: autostrada Juventus, puzzle completato

Calciomercato Juventus, hanno già scelte l’erede, un altro segnale che il rinnovo è lontano. Si apre l’autostrada per i bianconeri per il colpo a zero

Oggi per la Juventus è stata sicuramente una giornata importante, una di quelle che potrebbero rimanere nella storia della società bianconera: si è infatti insediato il nuovo consiglio d’amministrazione, con Ferrero che è ufficialmente il nuovo presidente, e che ha ribadito che gli obiettivi sportivi non cambieranno.

Ovviamente poi ci sono da fare i conti con quelle che sono le reali condizioni delle casse della Vecchia Signora. Una squadra che di grosse potenzialità economiche al momento non ne ha, e che sta cercando di chiudere delle operazioni soprattutto a parametro zero. E soprattutto in difesa, quel reparto che potrebbe essere interessato nella prossima stagione da una vera e propria rivoluzione. Bene, di nomi fino al momento ne sono stati fatti parecchi. E anche Ndicka sarebbe entrato nel mirino della società piemontese. Non solo per quelle che sono le sue qualità, ma anche per il fatto che il suo contratto con l’Eintracht Francoforte è in scadenza.

Calciomercato Juventus, i tedeschi trovano il sostituto

L’Eintracht, in questo periodo, ha cercato in tutti i modi di trovare un accordo con il difensore per un prolungamento di contratto, ma per il momento tutti i colloqui non hanno portato ai risultati sperati.

Ed è per questo motivo, secondo quanto riportato da Sport1, che i tedeschi si starebbero guardando intorno alla ricerca di un sostituto che sarebbe già stato trovato. Si parla di Pacho, difensore centrale dell’Anversa che ha un costo di 15 milioni di euro che avrebbe già dato il suo assenso al possibile trasferimento in Bundesliga. Un segnale questo che le operazioni con Ndicka non stanno andando verso la soluzione sperata. E si apre in questo modo un’autostrada per la Juventus.