Cancelo-Juventus, a volte ‘ritornano’: nuovo smacco ad Allegri

Juventus, adesso Pep Guardiola piomba improvvisamente sull’obiettivo comune: il City sembra fare sul serio. I dettagli dell’operazione.

In casa Manchester City ci sono già occhi sul presente, Guardiola vuole un nuovo supporto sulle fasce, qualcuno che possa, quindi, prendere il ruolo dell’attuale laterale Cancelo ex giocatore, fra gli altri, della Juventus.

Secondo l’indiscrezione lanciata sul portale estero ‘manchestercity.vitalfootball.co.uk’, adesso, il Manchester City prederebbe in seria considerazione la candidatura di un giocatore che piace molto ad Allegri e che per lungo tempo è stato accostato, proprio, alla Vecchia Signora. Stiamo parlando del laterale in scadenza dal Portogallo con il suo attuale club, il Benfica.

Pep fa sul serio | Occhi puntati su Grimaldo

il laterale ha già dimostrato, ampiamente, di avere il phisique du role di uno pronto alle sfide importanti, se lo ricordano proprio gli juventini nella doppia sfida contro il Benfica in Champions League. Secondo il portale inglese, adesso, Guardiola prenderebbe in serissima considerazione il suo possibile acquisto.

Joao Cancelo, in questa stagione, da terzino sinistro regolare per il Manchester City è diventato destro, il motivo è dovuto a causa dei problemi di infortunio di Kyle Walker che hanno lasciato Pep Guardiola senza un’opzione praticabile a sinistra. Un ruolo che sarebbe proprio quello di Grimaldo, l’obiettivo di Allegri che, dunque, potrebbe avere una nuova spasimante per l’acquisto: il Manchester City. Il 27enne è in scadenza di contratto in estate e avrebbe l’interesse concreto sia dei bianconeri ma anche dell’Inter. Grimaldo ha collezionato 280 presenze in tutte le competizioni da quando è arrivato ai portoghesi dal Barcellona nel 2016, segnando ben 23 gol con 56 assist. In questa stagione, ha preso parte a 10 gol in 31 partite superando tutte le statistiche dei difensori del Manchester City. Un colpo che sarebbe, dunque, di buonissimo auspicio.