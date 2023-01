Doppio accordo da 15 milioni: la Juventus resta di stucco

Calciomercato Juventus, adesso la sua situazione potrebbe essere, presto, sbloccata. Un operazione dal costo di 15 milioni: i dettagli.

La questione relativa al cosiddetto esterno di difesa avrebbe già una possibile “sentenza”. Il giovane prodigio che tanto piace alla Juventus adesso avrebbe libera scelta.

Stando infatti all’ultima indiscrezione proveniente dall’estero, dal portale ‘The Athletic’, il giovane Fresneda avrebbe la possibilità di scegliere fra due opzioni praticabili. Si è infatti raggiunto un accordo sulla base di 15 milioni e, adesso, il giovanissimo non può che essere decisivo sul proprio futuro: il Borussia Dortmund oppure l’Arsenal.

Fresneda al bivio | 15 milioni per scegliere Dortmund o Arsenal

Si è parlato a lungo di un interesse concreto dei bianconeri nei confronti del giovane talento del Valladolid, Fresneda. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore adesso sarebbe ad un bivio della sua carriera. Il suo avvento nel calcio che conta, a livello europeo, potrebbe avere ben due strade praticabili. La prima, infatti, porterebbe all’attuale capolista della Premier League, l’Arsenal mentre la seconda lo indirizzerebbe in Germania, al Borussia Dortmund. Un accordo già raggiunto dai rispettivi club con il Valladolid che potrebbe già cederlo a 15 milioni di euro.

Una doccia fredda per i bianconeri che a questo punto vedrebbero soffiarsi uno dei profili più seguiti degli ultimi mesi. Un interesse nei suoi confronti che però non finisce qui. Infatti, sempre dalla Premier League, anche gli altri bianconeri si erano interessati a lui. Infatti, il Newcastle è un club che ha già mostrato parecchio interesse nei confronti del giovanissimo. Adesso la palla spetta a lui, o meglio, la decisione finale sarà soltanto sua e potrebbe non tardare ad arrivare. Per il momento, almeno dall’estero, non si legge più il nome dei bianconeri. Certamente le varie situazioni giudiziarie non stanno aiutando il club, attualmente a meno quindici punti in classifica. Tutto però, verrà deciso soltanto a fine stagione quando si avrà una vera e propria quadra della situazione.

