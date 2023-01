Zidane ingaggiato subito: coup de theatre Juventus, finale thriller

Zidane ingaggiato subito: il finale è thriller ma dalla Francia ormai non hanno nessun dubbio. Coup de theatre Juventus

Allegri, Conte e Zidane. Al momento, secondo quelle che sono ormai le indiscrezioni cicliche che girano dalle parti della Continassa, il prossimo allenatore della Juventus dovrebbe uscire fuori da questi tre nomi, con la sensazione che sia il primo ovviamente il favorito.

Certo, c’è anche la possibilità concreta, soprattutto perché lui sembra essere deciso a tornare in Italia, di rivedere Conte. Ma sappiamo benissimo che il nodo ingaggio è un ostacolo troppo grande per la Vecchia Signora a meno che le pretese dell’ex capitano non siano diverse rispetto a quelle che al momento ha nei confronti del Tottenham. La pista insomma è aperta. Mentre si potrebbe chiudere in maniera immediata, almeno a quanto scrivono dalla Francia, quella che potrebbe portare a Zinedine Zidane. E il motivo è presto spiegato: il Psg sembra avere voglia di dare il benservito a Galtier e questo potrebbe avvenire molto presto, a stagione in corso anche.

Zidane subito al Psg

Qualora il Psg dovesse uscire dalla Champions League contro il Bayern Monaco, il ribaltone in casa francese potrebbe essere davvero immediato. Almeno questo scrive il sito sports.fr, che sottolinea anche l’interesse reale e concreto della Vecchia Signora nei confronti dell’ex allenatore del Real Madrid.

Ma questo scossone che i parigini potrebbero avere tra poco mette in secondo piano la Juventus ovviamente, che non potrebbe di certo cambiare in corsa e che al momento non ha nemmeno nessuna intenzione di pensare a quella che è la situazione in panchina. Ora i pensieri sono al processo, con quella carta che ancora non è spuntata e che è stata rivelata da TuttoSport che potrebbe far cambiare le carte in tavola.