Allegri fa saltare il banco: Juventus sotto attacco, risposta a sorpresa

Calciomercato Juventus, situazione a sorpresa in difesa. Adesso tutto potrebbe cambiare già in questa finestra: i dettagli.

Si è parlato lungamente di vedere dei cambi in difesa. Giocatori in scadenza e possibili cessioni. Con un McKennie che già potrebbe salutare in questa finestra, adesso, la situazione per il difensore non sarebbe scontata.

Come infatti sottolineano i colleghi di ‘Calciomercato.i’t, la situazione relativa ad un fedelissimo di Allegri, adesso, potrebbe “cambiare”. Secondo le indiscrezioni potrebbe esserci un ulteriore conferma per lui, nonostante le diverse voci che lo vedevano, addirittura, lontano dalla Serie A.

Futuro di Rugani deciso: Allegri detta le volontà

Secondo, infatti, la volontà di Allegri, Rugani ha dato sempre dimostrazione di avere il phisique du role per farsi trovare pronto all’occorrenza. Il centrale italiano ha maturato, ormai, una grande esperienza a livello professionale. E l’ultima suggestione, nonostante le varie richieste europee e non solo, Allegri potrebbe volerlo ancora in bianconero.

Si è parlato infatti della possibilità di vedere Rugani al Valencia di Gattuso, la squadra spagnola avrebbe mosso diverse interesse per il centrale italiano ma, oltre agli spagnoli, anche in Italia sembrano interessati all’esperienza di Daniele. Tutto però potrebbe essere deciso da Allegri, il tecnico italiano avrebbe bisogno dei suoi giocatori. Come già detto proprio dallo stesso mister, la compattezza dell’attuale rosa, adesso, potrebbe essere cruciale per tentare di perseguire tutti gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Pertanto la permanenza di Rugani, adesso, potrebbe essere concreto. Staremo a vedere se la cosa verrà concretizzata nei prossimi mesi. Ma certamente Rugani, dovesse rimanere, darebbe un contributo essenziale alla causa della Juventus.