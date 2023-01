Skriniar-Juventus, l’intreccio tramortisce Allegri: ribaltone gratis

Calciomercato Juventus, un intreccio che potrebbe coinvolgere direttamente i bianconeri. Allegri adesso potrebbe farne a meno.

Stando all’ultima indiscrezione proprio proveniente dal quotidiano sportivo ‘ La Gazzetta dello Sport’, la situazione per l’erede difensivo potrebbe coinvolgere, indirettamente, proprio la Juventus.

Secondo infatti l’ultima indiscrezione, proprio in caso di addio – ormai – sempre più concreto del centrale difensivo dell’Inter, Milan Skriniar, la squadra di Marotta avrebbe già messo gli occhi sul potenziale sostituto che, secondo l’indiscrezione, sarebbe uno degli obiettivi prioritari proprio della Juventus e di Allegri.

Calciomercato Juventus, l’Inter vuole N’Dicka come sostituto di Skriniar | Scacco matto Marotta

Proprio come viene riportato dal quotidiano sportivo nazionale, la squadra nerazzurra – ormai – quasi sicura di salutare Skriniar a fine stagione a parametro zero metterebbe gli occhi su un altro profilo decisamente interessante, libero proprio a giugno da free agent. Il giocatore in questione sarebbe, infatti, il giovane N’Dicka. Classe 1999, il centrale dell’Eintracht andrà in scadenza proprio a fine stagione.

Un profilo che come sappiamo è tra i favoriti in casa Juventus come potenziale rinforzo difensivo ma, stando alla Gazzetta, adesso, ci sarebbero anche i nerazzurri su di lui. Il 23enne francese non sarebbe l’unico profilo sondato, infatti, si legge che tra gli altri papabili rinforzi filtra anche l’interesse per Rodrigo Becao dell’Udinese. Due giocatori decisamente importanti che adesso potrebbero diventare i nuovi interpreti difensivi della squadra nerazzurra. Tutto, quindi, verrà deciso nel breve tempo e i bianconeri potrebbero proprio essere beffati sul nascere visto il forte interesse di Marotta & co nel chiudere un profilo seguito, ormai, da diversi mesi dalla dirigenza bianconera. Adesso la Juventus dovrà fare i conti con questa possibilità in caso di assalto diretto dell’Inter nei confronti del giovane francese, sorpresa della Bundesliga.