Calciomercato Juventus, accordo concluso e maxi intreccio: Mou “scippa” Allegri

Calciomercato Juventus, adesso la Roma dello “special one” potrebbe superare i bianconeri: i dettagli dell’operazione.

La Roma starebbe seguendo un obiettivo comune proprio alla Juventus e adesso avrebbe già messo le basi per chiudere, al più presto, l’operazione.

Secondo l’indiscrezione del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, adesso, la squadra della Capitale avrebbe una corsia preferenziale per Holm, accostato già ai bianconeri per diverso tempo. Tutto potrebbe essere sbloccato grazie ad una cessione importante che sta per fare la squadra di Mourinho.

Calciomercato Juventus, Roma in pole per Holm

Il giovane difensore dello Spezia è apprezzato molto dai bianconeri e messo già nella lista dei potenziali acquisti proprio per garantire ad Allegri un upgrade importante a livello difensivo. Secondo l’indiscrezione, però, adesso la squadra giallorossa potrebbe avere aumentato il passo per via di una cessione importante che si potrebbe ultimare nelle prossime ore.

Stando infatti al portale, proprio allo Spezia, squadra detentrice del cartellino di Holm, la Roma starebbe cedendo Shomurodov in prestito. Un opzione assai gradita ai liguri che, a questo punto, potrebbe cedere di conseguenza il loro pupillo. Un acquisto che per i giallorossi rappresenterebbe l’upgrade necessario e un potenziale distacco sulle avversarie, in questo caso di mercato, che vedevano la squadra di Allegri proprio tra le favorite nella corsa al giocatore. Tutto verrà, dunque, deciso nelle prossime ore con la piena consapevolezza di andare incontro ad un profilo assai gradito dallo special one, consapevole delle qualità indubbie del giovanissimo classe 2000 che già in questa stagione ha dato ampia dimostrazione di avere un phisique du role. La Juventus, di conseguenza, potrebbe ritornare su altri profili sondati precedentemente e lasciar perdere il giovane nazionale svedese.