Inter e Milan in agguato: la Juventus ora trema sul serio

Si parla tanto in questi giorni di Juventus e non solo per il match che domani vedrà i bianconeri impegnati contro il Monza.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri vive una fase molto delicata. La penalizzazione di 15 punti che gli è stata inflitta ha scombussolato la seconda parte della stagione in serie A. Con il quarto posto che pare un obiettivo impossibile da raggiungere.

Guai però a mollare. Szczesny e compagni devono dare il massimo nel tentativo di risalire la china in graduatoria. Sperando nell’esito positivo del ricorso che potrebbe ridare speranze per il quarto posto. Senza dimenticare che ci sarà l’Europa League e la Coppa Italia da cercare di portare a casa. Nel frattempo però ci sono in giro tanti rumors di calciomercato anche perché ci stiamo avvicinando agli ultimi della sessione invernale dei trasferimenti. Nei quali non sono da escludere delle novità in extremis.

Juventus, per Grimaldo si fa sempre più complicata

I bianconeri hanno lo sguardo già rivolto avanti e la priorità del club è quella di trovare dei nuovi esterni difensivi. Cuadrado e Alex Sandro infatti si stanno avvicinando alla scadenza del loro contratto e dunque la Juventus ha la necessità di trovare i loro eredi.

Sia per la fascia destra che per quella sinistra si stanno facendo tanti nomi e tra questi c’è anche Grimaldo del Benfica. Giocatore che ingolosisce tanti club europei e che ha il contratto in scadenza con i portoghesi a giugno. E dunque potrebbe essere ingaggiato a parametro zero. In Germania si sta parlando molto del Borussia Dortmund come sua potenziale destinazione, i gialloneri sono pronti a farsi avanti. In Italia però anche Inter e Milan stanno seguendo Grimando con attenzione, per la Juventus dunque la strada si fa sempre più in salita.