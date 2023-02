Calciomercato Juventus, bomba Jorginho: lo prendono al fotofinish

Calciomercato Juventus, il centrocampista italo-brasiliano potrebbe cambiare maglia prima della fine del mercato.

Continua a ribollire il calciomercato inglese. Sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Non c’è niente da fare: la Premier League si è presa la scena e regna incontrastata.

Sta succedendo di tutto oltremanica. E occhio ai botti finali, con il Chelsea che sembra aver puntato nuovamente l’argentino Enzo Fernandez del Benfica e sarebbe pronto a sborsare la cifra astronomica – dilazionata – di 120 milioni di euro al club portoghese. Mentre in Italia tutto tace, in Inghilterra si fanno i veri affari milionari. È di oggi la notizia dell’imminente trasferimento dell’ex juventino Joao Cancelo – pare non più nelle grazie di Pep Guardiola – dal Manchester al Bayern Monaco. Un’operazione che porterà nelle casse dei Citizens oltre 70 milioni e che con ogni probabilità verranno immediatamente reinvestiti. Ma in serata sembrano arrivare importanti novità anche dalla capitale, che – pur indirettamente – riguardano la Juventus, rimasta a lungo sul giocatore in questione.

Stiamo parlando di Jorginho, centrocampista italo-brasiliano che dal 2018 veste la maglia dei Blues, con la quale a livello internazionale è arrivato a vincere tutto nella stagione 2020-21 con Thomas Tuchel in panchina. Il Chelsea, secondo gli ultimi rumors, starebbe pensando di privarsene. Non lo reputa più centrale nel progetto.

Arsenal approach Chelsea for Jorginho! It’s now an option in case Caicedo deal won’t go through with Brighton still reluctant to sell 🚨⚪️🔴 #AFC

Chelsea, open to sell Jorginho but will ask for important fee to let him leave 6 months before end of contract #CFC pic.twitter.com/ahkNSwakqC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023