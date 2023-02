Calciomercato Juventus, colpo in attacco: sta effettuando le visite mediche

Calciomercato Juventus, colpo in attacco per i bianconeri. Sta già facendo le visite mediche a Torino: i dettagli.

La Vecchia Signora piazza un colpo importante in prospettiva. I bianconeri, infatti, avanzano con un colpo in attacco per pensare al futuro.

La Vecchia Signora, dunque, si prepara già al futuro. L’obiettivo sarà puntare su giovani interessanti ed è il caso, proprio, dell’ultimo acquisto.

Calciomercato Juventus, visite mediche in corso | Di Biase colpo in prospettiva

La Juventus guarda al futuro e chiude già un colpo importante. Si tratta del giovanissimo Di Biase che si aggiunge alla lista di giovani importanti, attualmente nella squadra Next Gen della società bianconera.

In questo momento, come sottolineano anche le indiscrezioni, il giocatore starebbe già effettuando le visite mediche di rito per poi mettere la firma sul suo nuovo contratto ai vertici. Un colpo in ottica futura che sarà anche monito di come vorrà agire la nuova dirigenza da qui in avanti: puntando tutti sui giovani e sul settore giovanile. Un nuovo setting che tenderà ad abbassare notevolmente il monte ingaggi generale ma che garantirà, anche, basi solide per il futuro che verrà. Dalla prossima stagione in avanti, quindi, ci sarà questo focus: puntare molto sul settore giovanile laddove già qualche certezza è arrivata nell’attuale rosa di mister Allegri.