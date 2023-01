Calciomercato Juventus, via a vai in corsia: ritorna in bianconero prima del gong

In casa bianconera si fa il punto sulle fasce. C’è chi va e chi potrebbe arrivare. Tutti i dettagli delle potenziali trattative.

La Juventus fa il punto sulle fasce. Dietro c’è da sistemare la corsia e in casa bianconera si fanno i conti. Tra le possibili cessioni, c’è, anche, un gradito ritorno anticipato, andiamo a scoprire quale.

Come viene comunicato dalla nota su Twitter, del noto giornalista ‘Romeo Agresti’, in casa bianconera si fanno le dovute analisi sui rinforzi in difesa. C’è sempre viva la possibilità di un gradito ritorno già anticipato. Si tratta di un volere della società ma anche dello stesso giocatore che adesso potrebbe già trovato spazio.

Cambiaso pronto a ritornare da subito | Pellegrini alla Lazio

In casa bianconera, infatti, ci sarebbe la possibilità di un grande ritorno già anticipato. Secondo infatti la ricostruzione proprio del noto giornalista, adesso, è viva la doppia ipotesi delle trattative. il possibile passaggio di Luca Pellegrini alla Lazio e il rientro anticipato di Cambiaso dal Bologna sono opzioni concrete di cui si era già parlato negli scorsi mesi.

Per i bianconeri si tratterebbe di due operazioni importanti. Pellegrini sceglierebbe proprio la squadra di Sarri per crescere e magari a fine stagione tornare proprio alla Juventus per potersi giocare un posto importante, magari, appunto, da titolare. Stesso discorso vale per il giovane Cambiaso, anche lui pronto a lanciarsi da subito anticipando il suo rientro in casa bianconera per permettere ad Allegri di avere più rinforzi in difesa. Due operazioni molto importanti che potrebbero, già, sbloccarsi in queste ultime ore di mercato invernale. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto la Juventus si concentra su quello che sarà il futuro, giovedì c’è la sfida importante contro la Lazio in Coppa Italia. Una sfida cruciale da dentro o fuori.