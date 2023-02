Per la Juventus è notte fonda: il Barça piazza il nuovo blitz

Notte fonda per la Juventus: il Barcellona tenta l’assalto a big a parametro zero e manda fuori gioco la squadra di Massimiliano Allegri

La Juventus non ha concretizzato nessuna operazione in entrata in questa sessione invernale di calciomercato.

I giocatori che la società aveva inserito nella lista degli obiettivi si sono rivelati operazioni più complicate del previsto, quanto meno nell’immediato. Le uniche operazioni per i bianconeri sono state quelle in uscita: la cessione di Weston McKennie al Leeds United con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 35 milioni di euro. L’altra riguarda Luca Pellegrini che è rientrato dal prestito all’Eintracht Francoforte per accasarsi alla Lazio di Maurizio Sarri. La Juventus, in attesa della sentenza definitiva della Corte Federale, vuole già sondare il terreno per alcuni obiettivi in vista della sessione estiva di mercato. La ‘Vecchia Signora’, visto il budget molto limitato, guarda principalmente ai potenziali colpi a parametro zero e uno di questi è Alejandro Grimaldo, terzino destro del Benfica. Un altro pallino della Juventus è il difensore centrale francese di origini camerunesi, Evan N’Dicka.

Juventus sorpassata dal Barcellona per N’Dicka

Evan N’Dicka è in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora trovato l’accordo con l’Eintracht Francoforte.

Anche lui, tra i giocatori in scadenza, è uno dei giocatori più ambiti sul mercato e la Juventus è da tempo che gli ha messo gli occhi addosso. Il francese classe ’99 non sembra intenzionato a rinnovare col club tedesco ma, come riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.com’, i bianconeri potrebbero essere scavalcati da due big spagnole. Il vero duello per N’Dicka si prospetta tra Barcellona e Siviglia. Ormai è chiara la volontà del difensore di non proseguire con l’Eintracht ma di cercare una nuova sfida, magari in un altro campionato. N’Dicka l’anno scorso ha vinto l’Europa League con il suo attuale club e ha acquisito uno status importante che gli è valso il corteggiamento, non solo della Juventus, ma anche di club del calibro del Paris Saint-Germain.

Adesso N’Dicka è convinto di aspettare giugno per poi scegliere la sua prossima destinazione da free agent. Come riportato dalla Spagna, sia il Siviglia che il Barcellona hanno intenzione di aprire un duello di mercato e in tal caso la Juventus verrebbe tagliata fuori. La squadra di Xavi ha già iniziato un rinnovamento importante che ha intenzione di proseguire con giocatori giovani e pronti a creare un nuovo ciclo per i blaugrana.