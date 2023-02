Firma con il Liverpool, la Juventus gli dice addio: pronto un biennale

Il big firma col Liverpool e sfuma il possibile affare a parametro zero per la Juventus

Il calciomercato invernale si è chiuso da appena due giorni e la Juventus non è riuscita a portare a termine le operazioni che si era prefissato.

Diversi giocatori, però, rimangono in scadenza e non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Su tutti Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot che potrebbero lasciare Torino al termine di questa stagione. Ci sono, però, anche tanti big in giro per l’Europa che andranno in scadenza a giugno 2023 e che la Juventus potrebbe provare a corteggiare per convincerli a sposare la causa bianconera. La ‘Vecchia Signora’ sta seguendo diversi profili soprattuto sulle corsie esterne, uno su tutti Alejandro Grimaldo, in scadenza anche lui a giugno e in cima alla lista degli obiettivi della squadra di Allegri. La società, però, nonostante la complicata questione legata alle plusvalenze e la sentenza in corsa, guarda anche al reparto offensivo e il giocatore che piace è Roberto Firmino, anche lui in scadenza al termine della stagione in corso.

Juventus, salta Firmino: rinnovo in vista col Liverpool

Roberto Firmino ha avuto un periodo di notevole calo col Liverpool che ha influito anche sulla mancata convocazione col Brasile per il Mondiale in Qatar.

Il giornalista tedesco Florian Plettenberg ha parlato a ‘Sky De’, sottolineando che Firmino potrebbe presto trovare l’accordo per il rinnovo col Liverpool. Il brasiliano è in scadenza a giugno 2023 ma sembra vicina l’intesa per un estensione fino al 2025. Fino a pochi giorni fa sembrava non esserci margine per questo accordo, anzi, anche l’Inter sembrava una delle pretendenti al bomber classe ’91. Secondo quanto riportato dalla Germania, però, sia il Liverpool che Firmino sembrerebbero intenzionati a continuare insieme, nonostante negli ultimi tempi Klopp abbia fatto altre scelte. Firmino è stato fondamentale nel tridente dei ‘Reds’ che ha vinto sia la Premier League che la Champions League.

Negli ultimi tempi, complici gli arrivi di Darwin Nunez e di Luis Diaz, ma anche per una condizione non ottimale, Firmino ha perso minutaggio ma l’intenzione di entrambe le parti è comunque quella di proseguire insieme un percorso che è iniziato ormai nel lontano 2015. Sembra ormai, quindi, sfumato il grande colpo a parametro zero della Juventus che dovrà virare su altri obiettivi, salvo nuovi colpi di scena da qui ai prossimi mesi. Naturalmente anche per l’Inter sfuma questa ghiotta occasione.