Calciomercato Juventus, terremoto Zidane: firma subito

Calciomercato Juventus, ormai siamo agli sgoccioli. Ipotesi più che concreta per Zidane: i dettagli dell’operazione.

Adesso il futuro dell’ex Real Madrid sembra più chiaro che mai. Un motivo in particolare potrebbe sancire il suo definitivo arrivo.

Stando, infatti, alle indiscrezioni in arrivo dall’estero, esattamente da portale ‘Ok Diario’, il futuro di Zidane potrebbe essere sancito da un eliminazione prematura in Champions League.

Zidane ci siamo, firma se Galtier se il Psg non batte il Bayern

Zinedine Zidane è, quindi, pronto a ripartire proprio dal Psg. La squadra francese lo vuole a tutti i costi, e il modus operandi sarà deciso anche in base al passaggio della doppia sfida dei francesi contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale. In tal senso, adesso, il futuro di Galtier è appeso ad una doppia sfida.

Motivo che allontana, quasi del tutto, le possibilità di vedere l’ex Real Madrid a Torino, sulla panchina della Vecchia Signora. Come scrivono dal portale estero, Zidane sostituirà Galtier in caso di fallimento contro il Bayern. Secondo la stampa spagnola, il futuro di Christophe Galtier alla guida del PSG potrebbe quindi giocarsi contro il Bayern Monaco, nella doppia sfida degli ottavi di finale di Champions League. Un futuro che sancisce, quindi, anche l’addio dalla Juventus e dalla possibilità di vederlo come sostituto di Allegri dalla prossima stagione. Certamente Zidane ambisce ad un progetto importante, con l’Europa di mezzo e la Juventus, in questo momento, ha non pochi problemi con il caso plusvalenze e potrebbe dover rinunciare al tecnico anche per un fattore di stipendi. In questo momento il monte ingaggi generale, non permette l’acquisto di un tecnico con uno stipendio così corposo.