Dal Psg alla Juventus, Elkann piazza il super colpo: cosa sta succedendo

By

Dl Psg alla Juventus, Elkann sarebbe pronto a piazzare il super colpo. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

Ci sono i processi in corso, è vero. C’è una sentenza che la Juve spera di ribaltare. E ci sono anche le squalifiche che hanno colpito i dirigenti della Juve, con Cherubini che al momento non ha nessuna possibilità di muoversi sul mercato.

Evidente che i bianconeri in questo momento hanno delle carenze strutturali che tutti sperano di risolvere in un modo solo, vale a dire vincendo il ricorso contro la sentenza che ha inflitto quindici punti di penalizzazione. Ma in ogni caso, qualche innesto dentro la società, comunque vada a finire questa vicenda, ci dovrebbe essere. Si parla di Del Piero, ovviamente. Ma si potrebbe anche parlare di un altro dirigente che secondo Mario Gatta potrebbe interessare, eccome, ad Elkann.

Dal Psg alla Juventus, anche Leonardo nel mirino

Il nome è quello di Leonardo, che in Italia conosciamo bene, e che potrebbe entrare nei radar della Vecchia Signora. Lo scorso anno il brasiliano ha chiuso la sua esperienza al Psg e ancora è senza squadra.

E la possibilità di rientrare in pista gliela potrebbe dare appunto la Juventus che potrebbe prendere come direttore operativo sul mercato. Potrebbe essere lui, quindi, l’innesto voluto da Elkann per ridare nuova linfa alla società.