Juventus-Roma, l’assist di mercato arriva in diretta: “Profilo top”

Per la Juventus è arrivato il momento di pensare ai prossimi impegni sul campo ma non si fermano mai le voci di calciomercato.

C’è una seconda parte di stagione da affrontare nel migliore dei modi per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che sarà chiamata ad una complicatissima rimonta in serie A verso il quarto posto ma che avrà anche altre vetrine importanti nelle quali mettersi in mostra.

Ne è un esempio lampante la partita che la Juventus dovrà affrontare questa sera per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio per l’ex Maurizio Sarri. Ma non bisogna nemmeno dimenticare i prossimi impegni in Europa League. Nel frattempo la dirigenza dovrà iniziare a pensare ai colpi da mettere segno nel corso della prossima estate. Quando per forza di cose si dovranno trovare delle nuove pedine in tutte le parti considerato che all’orizzonte ci saranno diverse partenze.

Juventus, Giacchetta tesse le lodi di Carnesecchi

Guardare avanti è inevitabile e in casa Juventus bisogna pensare anche all’erede di Szczesny. E tra i nomi caldi c’è anche quello di Carnesecchi della Cremonese. Il direttore sportivo grigiorosso Simone Giacchetta ha parlato di lui nella diretta Twitch di TV PLAY su Calciomercato.it.

“Parliamo di un profilo di altissimo livello, è al suo primo campionato di Serie A ed ha bisogno di fare questa esperienza che sta facendo – ha detto il ds – Lui sarà uno dei portieri top del nostro campionato, su questo non c’è dubbio. Io credo che chiunque delle big che punti gli occhi su di lui faccia sicuramente bene”. Per Carnesecchi, che è un estremo difensore che sta facendo davvero molto bene, non ci sarebbe però solo l’interesse della Juventus. Su di lui anche gli occhi della Roma, che deve cercare il successore di Rui Patricio.