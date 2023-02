Calciomercato Juventus, Vlahovic scatena il putiferio: chiederà di essere ceduto

Calciomercato Juventus, continuano a rincorrersi le voci di mercato sull’ex centravanti della Fiorentina.

Cinque mesi per riconquistare la Juventus e fare chiarezza sul suo futuro. L’obiettivo è ravvivare quella scintilla che si è purtroppo vista solamente nelle prime settimane dall’approdo a Torino. Dusan Vlahovic ha ancora tempo per riflettere se il matrimonio con il club bianconero deve continuare o meno.

L’attaccante serbo è arrivato un anno fa dopo un lungo tira e molla con la Fiorentina. Fece carte false per vestire la maglia della Signora, anteponendo la sua offerta a tante altre (ben più remunerative) che arrivavano dall’estero, in particolar modo dalla Premier League. Ottanta milioni la cifra che la Juve sborsò per sottrarlo alla concorrenza, facendone uno degli acquisti più costosi della sua storia. Il nativo di Belgrado, classe 2000, iniziò col botto la sua avventura torinese, ma si è andato via via spegnendo. Nulla a che vedere con quel giocatore che a Firenze segnava gol a grappoli nella prima parte della stagione 2021-22. La pubalgia, i problemi strutturali della squadra, le delusioni: tanti fattori hanno contribuito a renderlo triste, facendogli balenare l’idea di voler cambiare aria.

Calciomercato Juventus, pressing del Real: Vlahovic erede di Benzema a Madrid

Nei giorni scorsi, a mercato aperto, di lui si è parlato a più riprese ma pensare che lasciasse Torino già a gennaio era solamente fantacalcio. Non è da escludere però che possa farlo a giugno: a quanto pare il suo entourage starebbe battendo alcune piste.

Una di queste potrebbe condurre al Real Madrid, che sta cercando un possibile sostituto di Karim Benzema. L’attaccante francese, ultimo Pallone d’oro, è uno dei totem della corazzata di Carlo Ancelotti, ma ha superato i 35 anni e in questa stagione è continuamente tormentato dai problemi fisici. Secondo Diario Gol, Vlahovic avrebbe fiutato quest’opportunità e deciso di chiedere la cessione nella prossima finestra dei trasferimenti. Quel che è certo è che la Juventus non se ne priverà per meno di 100 milioni.