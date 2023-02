Calciomercato Inter e Juve, rifiuto a sorpresa: pazzo ritorno

Rifiuto a sorpresa della big che favorisce l’inserimento di Inter e Juventus per l’ex Serie A

Un ex Serie A potrebbe far ritorno in Italia. Il Barcellona non sembra intenzionato a trattenere Franck Kessié che non si è rivelato il giocatore che il club catalano si aspettava.

Xavi non lo considera centrale nel suo centrocampo e ha fatto altre scelte ormai piuttosto nette e giocatori come Pedri, Gavi e De Jong sono nettamente avanti nelle gerarchie rispetto all’ex Milan. I blaugrana sembrano intenzionati a lasciarlo andare a fine stagione dopo appena un anno dal suo arrivo. Il centrocampista ivoriano è approdato a Barcellona dopo la vittoria dello scudetto col Milan, a parametro zero. Le aspettative su di lui erano alte ma in realtà è stata più una mossa della società che dell’allenatore. Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2026, Xavi ha chiesto la cessione di Kessié, come riportato dal portale spagnolo ‘El Nacional.cat’. Il Barcellona ha provato a piazzarlo già in questa sessione invernale di calciomercato per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni, senza successo. Adesso vuole provare a trovare un’acquirente per la prossima estate. Nella corsa per Kessié potrebbe rientrare la Juventus ma anche l’Inter che è a caccia di un rinforzo in quel reparto.

Kessié rifiutato dall’Arsenal: occasione per Juve e Inter

Kessié ha mostrato il meglio delle sue qualità in Serie A, prima all’Atalanta e poi al Milan, dove ha contribuito alla vittoria dello scudetto nella passata stagione. In Spagna, però, non sta trovando la stessa fortuna.

Adesso l’ipotesi di un ritorno in Italia si fa concreta, ancor di più ora che, come riportato dalla Spagna, una big di Premier League avrebbe rifiutato di ingaggiarlo. Il Barcellona ha proposto il centrocampista ivoriano all’Arsenal che, però, ha respinto la proposta del club catalano. Per di più i ‘Gunners’ hanno appena ingaggiato Jorginho dal Chelsea e non hanno interesse a investire su Kessié. Il brasiliano ex Napoli è un giocatore di palleggio e impostazione che sposa molto di più il gioco che intende portare avanti Mikel Arteta. L’allenatore dell’Arsenal, infatti, non ha intenzione di venire incontro al Barcellona che, quindi, dovrà trovare nuovi club interessati a Kessié.

La Juventus potrebbe farci un pensierino, visto l’ottimo livello che ha mostrato Kessié in Italia fino allo scorso anno. Anche l’Inter potrebbe valutare concretamente l’ipotesi, considerando che a giugno perderà sicuramente Gagliardini, con un punto interrogativo su Brozovic.