Allegri bacchetta la Juventus, esalta Vlahovic e avvisa Di Maria: “Se lo facesse…”

Salernitana-Juventus, le parole di Max Allegri ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida contro i granata.

Una partita da vincere a tutti i costi come ammesso alla vigilia da Max Allegri. La Juventus fa il suo ed espugna l’Arrechi con un rotondo 0-3 con Vlahovic e Di Maria particolarmente ispirati. Buona prestazione globale dei bianconeri che ipotecano la pratica sin dalla prima frazione di gioco. Al fischio finale Max Allegri si è presentato ai microfoni di DAZN per esternare il suo punto di vista su quanto accaduto all’Archi. Ecco quanto riferito dal tecnico livornese:

GARA – “I ragazzi hanno risposto bene, hanno fatto bene 60 minuti. Dopo siamo stati superficiali, subendo più tiri del dovuto. Abbiamo cominciato a giocare la palla all’indietro, restando fermi nelle nostre posizioni sebbene avessimo avuto occasioni in campo aperto. Su quello bisogna migliorare, su quella fase della partita bisogna assolutamente fare meglio.

ARRABBIATURA con la SQUADRA – “Per 60 minuti la squadra si è contagiata facendo bene ed aggredendo alti. Quando abbiamo cominciato a gigioneggiare, andare dietro da Szczesny, stoppare la palla con la suola, siamo usciti dalla partita dopo la prim’ora, loro hanno tirato diverse tiri in porta e questo non deve succedere. Le partite oggi non finiscono mai: prendi un goal e si complicano. Nel primo tempo di Monza, la partita a Monza, con la Salernitana nel primo tempo dell’andata sono passaggi che ti dicono che bisogna migliorare nell’aspetto della testa. Oggi era una partita non da giocare ma da vincere. I ragazzi sono stati bravi poi nell’ultima mezz’ora abbiamo un po’ gigioneggiato.”

RISPOSTE – “Nei primi dieci minuti potevamo far meglio nella circolazione, la palla stagnava un po’ troppo nella parte destra. Poi abbiamo cominciato a muoverla e siamo entrati un po’ più dentro e in modo più semplice. Tecnicamente bisogna far meglio così come nella fase difensiva che bisogna farla nel miglior modo possibile.”

RECUPERO DEI BIG – “Abbiamo bisogno di tutti, i ragazzi hanno fatto bene. Miretti stava facendo bene così come Fagioli. Soulé ed Iling quando sono stati tirati in causa hanno dato il loro contributo perché sono bravi calciatori. Ora più che mai abbiamo bisogno di tutti: capisco i calciatori che stanno fuori o che giocano solo mezz’ora. Abbiamo una partita ogni tre giorni e i cambi diventano determinanti in una partita del genere fare 4-5 cambi – nel momento in cui sta 0-3 – è importante perché con i nuovi il ritmo va tenuto alto. Abbiamo calciatori con mesi di inattività con pochi minuti nelle gambe e quando bisogna essere bravi e fortunati ad indovinare chi mettere dentro.

VLAHOVIC – “Gli mancava solo il goal, oggi era più leggero, più brillante. Di Maria ha fatto 45 minuti deliziosi, se mi facesse 60 minuti così ogni volta trarremo benefici importanti.”

PUNTI – “Abbiamo fatto sul campo 41 punti, ma ne abbiamo 26. Ora l’obiettivo è cercare di arrivare nella parte sinistra della classifica.”

VLAHOVIC CHIESA E DI MARIA INSIEME in CAMPO – “Ci vuole disponibilità da parte di tutti, non è questione di attaccanti o meno ma di disponibilità. Di Maria aveva fatto bene, poi è calato e gli ho risparmiato mezz’ora.”