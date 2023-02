Il Real Madrid saccheggia la Juventus: poker di addii al cardiopalma

Il Real Madrid è pronto a saccheggiare la Juventus: Florentino Perez potrebbe approfittare delle difficoltà bianconere per piazzare un poker d’acquisti

Conosciamo tutti quella che al momento è la situazione in casa Juventus. Mentre, purtroppo, non conosciamo quello che potrebbe essere il futuro. Ci sono i processi da affrontare, c’è da capire se i bianconeri riusciranno a uscire fuori, in qualche modo, dalla situazione che si è venuta a creare. Insomma, in questo modo, è anche difficile programmare il futuro.

Ed è normale che, i top club europei, guardano anche con interesse a quelle che potrebbero essere le evoluzioni dei fatti. Così come lo potrebbero fare con il Manchester City di Guardiola, che per aver violato oltre 100 regole dei Fair Play Finanziario, secondo la federazione inglese, potrebbe essere escluso dalla Premier League. Come fanno i leoni sulle prede, il Real Madrid, in tutto questo, secondo quelle che sono le informazioni riportate da DefensaCentral.com, si potrebbe lanciare su quelli che potrebbero essere i possibili affari la prossima estate. Con gli obiettivi rivoluzionati sappiamo benissimo che il futuro di molti big dentro la formazione bianconera potrebbe essere lontano a Torino. E, dalle parti di Madrid, hanno già deciso, qualora, su chi puntare. Un vero e proprio saccheggio, visto che si parla di quattro elementi.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid punta 4 bianconeri

Partiamo ovviamente dal nome più importante: quel Dusan Vlahovic che a Salerno, martedì sera, è tornato al gol, e che potrebbe essere in casa Blancos l’erede d Benzema. Continuiamo poi con un collega di reparto del serbo, visto che il Real, a quanto pare, potrebbe anche decidere di prendere Moise Kean.

E che fai, un pensiero a Chiesa non lo fai? Ovviamente sì, ed ecco il terzo elemento che la prossima stagione potrebbe finire nel mirino dei madrileni che tra pochi giorni si giocheranno il Mondiale per Club in Marocco dopo aver conquistato la finale ieri sera. Infine, viste anche le situazioni che riguardano Modrid e Kroos, Locatelli potrebbe essere quell’innesto in mezzo al campo che Ancelotti, o chi per lui, potrebbe richiedere la prossima stagione. Insomma, futuro da scrivere e saccheggio pronto.