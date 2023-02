Juventus, la Superlega è tornata: UEFA sotto choc

La Superlega si appresta a ritornare, adesso il piano è pronto a prendere luce molto presto: i dettagli della situazione.

La situazione Superlega potrebbe prendere presto, di nuovo, corso. Come sappiamo la situazione momentaneamente era in stand-by ma, adesso, ci sarebbero tutte le basi per poter riorganizzare un torneo così importante.

Stando infatti all’indiscrezione riportata dal ‘Telegraph’, la Superlega sarebbe pronta a riprendere e questa volta in maniera definitiva. Secondo il quotidiano, infatti, Real Madrid, Barcellona e Juventus avrebbero contattato più di 50 club nella speranza di creare un nuovo torneo europeo oltre alla Champions League.

Superlega pronta a ripartire

Come scrive proprio il portale estero, i sostenitori della European Super League hanno rivelato oggi di voler lanciare una nuova versione del progetto fallito due anni fa: una competizione multi-divisione da 60 a 80 squadre senza membri permanenti e un minimo di 14 partite per club, per stagione.

La sede continua a rimanere quella di Madrid, e programmato per coincidere con una nuova spinta da parte dei tre club fondatori: Real Madrid, Barcellona e Juventus porteranno avanti la loro battaglia contro la Uefa per proporre il nuovo torneo europeo. Secondo l’indiscrezione, infatti, il formato della nuova Super League che verrà proposta è stato tenuto segreto da Real, Barcellona e Juventus fino adesso, ma, anche ora, ci sarebbero ancora domande su come potrebbe funzionare. Ma come dicevamo poc’anzi, il suo avvento potrebbe essere molto vicino, anzi, il progetto adesso è ben avviato e in attesa soltanto di una ufficialità che possa sancirne un inizio definitivo.