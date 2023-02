Calciomercato Juventus, futuro da scrivere: lo ha detto davvero

Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro del giocatore? Ne parla il diretto interessato non lasciando dubbi sulle sue volontà.

Sappiamo come la Juventus stia perseguendo l’obiettivo in porta. Il giocatore che piace tanto ai bianconeri ma non solo, adesso, potrebbe già dare una svolta al suo futuro dalla prossima stagione.

Il portiere della Serie A che tanto ha riscosso successo negli ultimi mesi, adesso, è di fronte ad un vero e proprio bivio della sua carriera. Pertanto, su di lui, ci stanno già muovendo tutte le big del campionato italiano. Ma quale sarà il suo destino? Per il momento, la risposta la da il diretto intervistato.

Vicario apre ai bianconeri, futuro? “È tutto da scrivere”

Come ha detto proprio lo stesso Vicario, direttamente ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Attualmente militando all’Empoli, l’estremo difensore, si starebbe concentrando su quello che è l’obiettivo minimo, cioè la salvezza con la sua squadra.

Poi nel futuro, chissà. C’è sempre la Juventus che valuta l’acquisto di un profilo che possa reincarnare appieno tutti i requisiti di un giocatore capace di fare la differenza e in un certo senso Vicario ha già dimostrato di avere il phisique du role di uno che sa farla. Giocatore con grandi qualità come estremo difensore, adesso, potrà decidere il suo futuro già dalla prossima stagione dove l’Empoli, quasi sicuramente, riceverà offerte importanti su di lui. Un giocatore che piace alle grandi di Serie A e che vede, momentaneamente, i bianconeri proprio in pole per l’acquisto. Non ci resta che attendere la fine della stagione per avere un verdetto.