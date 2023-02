Colpo di scena Juventus-Inter: offerta accettata, pronto ritorno

Colpo di scena Juventus-Inter, l’offerta ormai sarebbe stata accettata e il futuro ormai è scritto: pronto il ritorno in Serie A

Il ritorno in Serie A sarebbe pronto. L’offerta infatti, secondo quanto scritto da todofichajes.net sarebbe stata anche accettata. E allora di dubbi non ce ne sarebbero più, e un colpo che la Juventus ha pregustato, non solo adesso, ma anche in passato, non sembra proprio si debba fare.

I nerazzurri sono in netto vantaggio e hanno dalla loro parte un elemento, dentro la rosa, che ha fatto una leva importante sul giocatore per convincerlo ad accettare la proposta arrivata dall’Inter. Parliamo di Calhanoglu, che ha messo con il suo impegno, a quanto pare, la parola fine a quella che poteva essere la telenovela che avrebbe potuto coinvolgere Kessie. Il centrocampista ivoriano, con un passato al Milan e con un presente al Barcellona, lascerà quasi sicuramente la Spagna alla fine di questa stagione: il campo lo ha visto poco, pochissimo, con Xavi che mai praticamente l’ha visto. E di spazio per lui non ce ne sarà più ecco perché l’Inter ha fiutato il colpo, magari anche in prestito per una stagione con obbligo di riscatto alla fine della stessa. La formula, in ogni caso, non sembra essere stata decisa per ora, ma siccome Kessie in Spagna è arrivato a parametro zero, i catalani potrebbero anche dare il via libera per questa soluzione.

Colpi di scena Juventus-Inter, Kessie in nerazzurro

Kessie è stato nel mirino della Juve prima che lo stesso decidesse di andare a provare l’esperienza in terra spagnola. I bianconeri ci hanno anche creduto per un poco prima di capire le reali intenzioni del giocatore. Kessie ci ha voluto provare ma i risultati non sono stati quelli sperati. E adesso l’unica via per tornare a giocare con una certa continuità è quella di un ritorno in Italia.

Senza dimenticare che in questa operazione ci potrebbe anche rientrare Brozovic a quanto pare, che non solo è apprezzato da Marotta e da tutta la dirigenza nerazzurra, ma anche a Barcellona stanno guardando con molto interesse questa situazione. Una situazione che comunque alla fine appare ben chiara: la Juventus non riuscirà a vedere Kessie in maglia bianconera. Questo colpo non s’ha da fare.