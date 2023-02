Juventus-Pogba, esasperazione a addio: adesso volano gli stracci

Juventus-Pogba, il centrocampista francese sarebbe ormai ai ferri corti con la società dopo l’ennesimo problema fisico.

Era tutto pronto per il suo esordio. La gara di campionato con il Monza, due settimane fa, doveva essere quella dell’attesissimo ritorno di Paul Pogba, impaziente di scrivere un nuovo capitolo con la maglia bianconera sulle spalle. Ed invece il centrocampista francese, tornato la scorsa estate alla Juventus dopo sette stagioni vissute tra luci ed ombre al Manchester United, si è visto costretto a rimandare il debutto. Un’altra volta ancora.

Massimiliano Allegri ha preferito tenerlo in panchina: le cose si erano messe male e serviva un giocatore più offensivo per provare a scardinare la difesa brianzola. Tutto rimandato alla prossima partita? Macché. Sì, perché nel frattempo Pogba ha riscontrato un nuovo problema fisico, l’ennesimo, che lo costringe a rinviare nuovamente il rientro in campo. Prima della sfida con la Salernitana, il tecnico livornese ha comunicato l’indisponibilità dell’ex Red Devils. E non ha saputo rispondere alla domanda dei giornalisti riguardo ai tempi di recupero. Pogba dunque fuori a tempo indeterminato. Almeno per ora.

Juventus-Pogba, il francese verso l’addio a fine stagione

Allgeri, ogni volta che rispunta fuori l’argomento, non può fare a meno di mostrare una certa insofferenza. È sotto gli occhi di tutti il fatto che ci sia un po’ di “maretta” tra la società e il calciatore: nel mirino la sua scelta, lo scorso settembre, di tentare la strada delle terapie alternative allo scopo di posticipare l’operazione al menisco.

Pogba le ha provate tutte per poter giocare il Mondiale autunnale con la Francia, arrivando anche a “disobbedire” alla Juventus. La decisione di non andare subito sotto i ferri gli si è ritorta contro: non è andato in Qatar ed ancora oggi non ha collezionato neanche un presenza con la maglia bianconera. Secondo fichajes.net, il club sarebbe molto arrabbiato nei suoi confronti e questa tensione è apparsa evidente nel messaggio velatamente polemico pubblicato dal Pogba sui social dopo le parole di Allegri in conferenza stampa. Un suo addio a fine stagione, a questo punto, non è da escludere.