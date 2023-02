Gol da cineteca, il futuro è alla Juventus: ‘marchiano’ già l’accordo

Gol da cineteca, altra finale conquistata e il futuro è tutto bianconera: accordo marchiato e presto l’arrivo in Prima Squadra.

Una finale conquistata, con orgoglio, in un momento della stagione particolare perché senza poche discussioni quello che è successo alla Juventus anche se in maniera marginale ha toccato di riflesso anche la Next Gen, la formazione bianconera che affronta il campionato di Serie C.

E che ieri sera, contro il Foggia e dopo i calci di rigore, ha conquistato la finale della Coppa Italia. Una sfida ribaltata dopo la sconfitta dell’andata grazie a Dean Donny Huijsen, che forse a molti non dirà nulla, ma che invece ai più attenti dice tanto. Sì, perché il difensore centrale olandese arrivato dal Malaga è uno dei prospetti più interessanti: un centrale difensivo che ieri sera ha dimostrato di avere anche il vizio del gol visto che ha segnato una doppietta e visto che il secondo gol è stato davvero straordinario. Volete vederlo? Basta andare sotto a questo articolo.

Gol da cineteca, Huijsen subito in Prima Squadra

Ieri il difensore era il più giovane in campo. Un classe 2005 che la Juve, intanto, vuole blindare visto che è pronto un rinnovo di quattro anni rispetto al contratto che scade alla fine di questa stagione. E che Allegri ha già visto: sì, anche il livornese si è accorto delle qualità di questo ragazzo che rappresenta davvero il futuro della formazione bianconera.

L’ex Malaga ha già debuttato in prima squadra nell’amichevole col Rijeka, a conferma del fatto che le prospettive sono molto interessanti. E dopo la rete di ieri, davvero meraviglioso, il popolo bianconero del web ha subito dato la sentenza: subito in Prima Squadra, subito a crescere con i grandi nonostante l’età. Serve coraggio per fare queste scelte e Allegri ha dimostrato di averlo. Insomma, il futuro è tinto in bianco e nero. E sotto guardate il gol. Meraviglioso.