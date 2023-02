Doppio ritorno: rispondono a Conte, sinfonia vera per la Juventus

Calciomercato Juventus, i contatti sono in corso anche se sarebbe meglio dire che non sono mai stati interrotti: mandano via Conte

Il rapporto ormai è logoro, deteriorato da quelle che sono state le uscite del tecnico che ha parlato molto spesso in maniera pesante nei confronti della società. Ma anche perché nonostante un’offerta importante messa sul piatto, Antonio Conte non ha voluto almeno per ora rinnovare il suo contratto con il Tottenham che scade alla fine della stagione.

E dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan in Champions League, con un atteggiamento in panchina che non è passato inosservato a nessuno, le cose sono peggiorate. Anche perché Conte ha continuato a parlare della Serie A e del suo possibile ritorno in Italia. Insomma, la situazione è chiaramente quella di un lungo addio tanto che dall’Inghilterra svelano che Levy, patron degli Spurs, sta già pensando al futuro, che sarà con un allenatore diverso in panchina a quanto pare. Un messaggio assai chiaro a Conte: “Di te non abbiamo bisogno”.

Calciomercato Juventus, Pochettino ritorna al Tottenham

Il nome, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno, è quello di Mauricio Pochettino: il tecnico argentino è stato quello che è riuscito a portare il Tottenham in finale di Champions League – poi persa contro il Liverpool – ma che adesso è a spasso dopo la non esaltante esperienza al Psg.

E secondo alcuni giornalisti d’Oltremanica Levy non avrebbe mai perso i contatti con il suo pupillo e sarebbe pronto a riprenderselo per la prossima stagione. Sì, anche perché il destino di Conte ormai sembra chiaro con un ritorno nella massima serie che più passa il tempo e più si fa concreto. La Juve come sappiamo guarda con interesse alla situazione, e aspetta di chiudere la stagione per prendere una decisione definitiva su Allegri. E molto di questa decisione passa anche dal cammino in Europa League che partirà stasera contro il Nantes.