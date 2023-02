Chiude con la Juventus ma resta sempre in bianconero: Allegri ha detto sì

Addio definitivo alla Juventus: Massimiliano Allegri dà il via libera e il big lascia la ‘Vecchia Signora’ ma rimane in bianconero

La Juventus a fine stagione vuole farsi trovare pronta sul mercato, alla luce dei tanti big che potrebbero lasciare Torino.

Tanti giocatori sono in scadenza a giugno 2023: Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot non sembrano intenzionati a rinnovare e, salvo clamorose sorprese, lasciavano la Juventus a fine stagione. La società sta provando a trattenere soprattutto il centrocampista francese che nell’ultimo anno ha avuto un grande salto di qualità, diventando fondamentale nel centrocampo di Massimiliano Allegri. Con la Francia è stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale in Qatar, sfiorando la seconda coppa del Mondo consecutiva. Fino a questo momento ha collezionato 6 gol e 2 assist in stagione e proprio nell’ultima gara di campionato contro la Fiorentina ha realizzato il gol vittoria. Di recente la dirigenza bianconera ha tentato un primo approccio con l’agente-mamma di Rabiot per trovare un accordo sul rinnovo ma al momento le parti sembrano distanti.

Addio alla Juventus, assalto del Newcastle a Rabiot

Rabiot ha tante richieste soprattutto in Premier League. Già in estate è stato corteggiato a lungo dal Manchester United e negli ultimi tempi anche l’Arsenal si è inserito con prepotenza, nonostante l’arrivo di Jorginho nel mercato di gennaio.

Come sottolineato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, adesso è il Newcastle United ad aver messo gli occhi concretamente su Rabiot. La squadra guidata da Eddie Howe sta cercando di rinforzare la rosa per poter puntare al titolo in Premier dalla prossima stagione, potendo contare su una società molto potente e capace di sostenere grandi colpi. Allegri, nonostante la grande stima per il francese, avrebbe dato il via libera per il suo trasferimento a fine stagione. Le big inglesi, Manchester United e Arsenal su tutte, rimangono comunque in prima fila per Rabiot. Il Newcastle, però, ha tutte le intenzioni di intralciare i piani dei ‘Red Devils’ e dei ‘Gunners’, puntando ad allestire una squadra super competitiva. Al momento le ‘Magpies’ sono al quarto posto in classifica e puntano ad entrare in Champions League. Senza sarebbe molto complicato convincere Rabiot a sposare il progetto.