Telenovela finita Juventus-Inter: stretta di mano e accordo segreto

Calciomercato Juventus, adesso potrebbe finire la telenovela che porta al giocatore. C’è una terza grande squadra: i dettagli.

Tra i due “litiganti”, il terzo gode. Potrebbe essere il caso del club estero che adesso figura come favorito. Come scrivono infatti da ‘La Gazzetta dello Sport’, la telenovela che portava al grande affare a parametro zero potrebbe, purtroppo per le italiane, considerarsi chiusa.

Come scrivono infatti dal quotidiano sportivo, non ci sarebbero chance per chiudere l’operazione che porta al giovane difensore a parametro zero. Il centrale avrebbe già scelto la sua prossima squadra.

Nessuna chance per N’Dicka: vuole solo il Barcellona

Il giovane difensore classe 1999 in uscita da free agent dall’Eintracht avrebbe già espresso i suoi desideri, o meglio, la sua prossima squadra. Come riporta anche il quotidiano sportivo, il centrale francese sceglierebbe il Barcellona nel suo futuro.

Avrebbe infatti già deciso da tempo il suo destino e le sue volontà. E secondo l’indiscrezione ci sarebbe già stata, addirittura, una stratta di mano col presidente blaugrana Joan Laporta. A meno di sorprese, dunque, nel futuro del centrale mancino ci sarà il Barcellona che lo avrà quindi come rinforzo per la prossima stagione, magari già da protagonista assoluto viste le sue capacità. Discorso apparentemente chiuso sia per la Juventus che per l’Inter, le due squadre italiane erano infatti le più interessate a chiudere l’operazione. Decisiva anche la volontà dello stesso che vede nel Barcellona l’ascesa della sua carriera da professionista. Certamente un giocatore di qualità in club di prestigio. Staremo dunque a vedere se non ci saranno ulteriori colpi di scena ma per il momento l’operazione può considerarsi già “chiusa”.