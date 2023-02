Vlahovic segna ma non convince: “Vendiamo anche lui”

Vlahovic segna ma non convince i tifosi della Juventus. Sul serbo iniziano a piovere delle critiche per alcuni atteggiamenti. E il popolo del web non perdona

La pazienza è finita tra i tifosi della Juventus. Per tutti. Anche per Vlahovic che ieri sera, contro il Nantes, ha spaccato la partita ma poi si è afflosciato. Come quasi se fosse appagato di aver fatto il compitino, quello che gli permette di entrare nel tabellino dei marcatori.

Ovvio che uno come lui non si può discutere. Almeno, noi, siamo di questo parere: un classe 2000 che trova la porta con questa regolarità non si trova facilmente in Europa. Insomma, Vlahovic è un patrimonio della Juventus e la Juventus deve fare di tutto per tenerselo stretto perché garantisce gol per molti e molti anni. E la pensano in questo modo anche tutti i club che fino ad ora hanno mostrato un interesse reale e concreto verso di lui. Le big di Premier ad esempio, ma anche il Real Madrid che cerca un erede di Benzema ci ha messo gli occhi addosso. La Juve, sin dal primo momento, è stata chiara: non meno di 100 milioni di euro per un’eventuale cessione. Giusto così o forse nemmeno è tanto giusto visto quello che il giocatore può dare nei prossimi anni. Di certo, come detto prima, c’è solamente un fatto: i tifosi si sono stufati di qualche suo atteggiamento e ne chiedono la cessione.

Vlahovic segna ma non convince, tifosi scatenti

E dopo la gara di ieri sera sui social alcuni tifosi della Juventus si sono davvero scatenati. Mettendo anche Vlahovic, oltre che Paredes, nel mirino. Al serbo viene imputato il fatto di non riuscire in alcune occasioni ad essere preciso negli appoggi, anche quelli di un metro. Bene, ecco una carrellata.

soprattutto con un terzino di nome Chiesa !!! Prendete a calci in culo quello in panchina; Chiesa e Vlahovic si romperanno le palle di questo schifo e in estate chiederanno la cessione !!!! — Omar Capiluppi (@omar_capiluppi) February 17, 2023

2 contropiedi belli e 2 tiri dal limite, dai da bravo, piuttosto la palla gira troppo lenta ma l'abbiamo tenuta almeno ieri, vlahovic che non tiene un pallone e non fa salire la squadra quello si è un problema serio — cristiano facchetti (@crisfachet) February 17, 2023

Io ho sempre difeso Vlahovic per ovvi motivi, ma sinceramente mi sto stufando. Bisogna essere aggressivi e decisivi sotto porta. Uno come lui deve fare gol su gol senza nemmeno pensarci due volte — 🌻 (@blvckgnr) February 17, 2023

Chiesa non si discute. Vlahovic per me è una grossa incognita. È la colonna dei prossimi 5 anni dell’ attacco della Juve, per qualità? Ho dei dubbi. Ma comunque come sempre tutto passa dal cc, come da 7 anni. Inesistente. — i’m 🦇 (@faberskj) February 17, 2023