Calciomercato Juventus, l’Inter si è stufata: Brozovic subito bianconero

Calciomercato Juventus, l’Inter si è stufata e lo mandano via alla fine della stagione. Brozovic subito in bianconero. Ecco quello che sta succedendo

I tifosi hanno deciso che Paredes non deve essere riscattato. E, dello stesso pensiero, è anche la Juventus, che ormai ha capito di non poter fare affidamento sulle prestazioni del centrocampista arrivato in estate dal Psg.

Mai ha convinto l’argentino, e mai lo farà probabilmente, visto che il tempo rimasto è pochissimo, soprattutto se, giovedì prossimo, la Juventus non riuscisse a battere il Nantes chiudendo così in anticipo la propria avventura in Europa League. Vedremo comunque quello che succederà fatto sta che, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport, l’occasione per prendere quel mediano che ai bianconeri serve si potrebbe aprire in Italia. In casa Inter infatti stanno valutando l’addio a fine stagione di Brozovic.

Calciomercato Juventus, l’Inter ascolta offerte

Sì, Marotta, così come Inzaghi è evidente che ormai lo manda in campo nella ripresa e che ha deciso di schierare sempre quel centrocampo con Calhanoglu in cabina di regia, si è stancato dell’atteggiamento del centrocampista croato che dopo il Mondiale non ha nemmeno gestito bene l’infortunio muscolare.

Brozovic sembra svogliato e forse anche l’addio sicuro di Skriniar alla fine della stagione potrebbe essere una causa di questo suo modo d’essere in questo momento. I nerazzurri a quanto pare ascolteranno le offerte per il giocatore. C’è un però, comunque: la volontà di Brozo potrebbe essere quella principalmente di lasciare l’Italia, con il Psg ad esempio che lo potrebbe prendere e anche qualche club di Premier League. E poi, inoltre, e nemmeno questo è da sottovalutare, c’è un altro fatto: Marotta lo cederebbe alla Juve? Difficile, se non impossibile. Ma i bianconeri, qualora le cose si aggiustassero, un tentativo lo potrebbero davvero fare.