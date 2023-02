Rottura del legamento: UFFICIALE, stagione finita per il bianconero

Ufficiale, rottura del legamento per il difensore bianconero: stagione finita per il centrale. Ecco il comunicato

La Juventus ha ripreso terreno in campionato, grazie alle tre vittorie consecutive contro Salernitana, Fiorentina e Spezia.

Il gioco dei bianconeri ancora non convince e spesso la squadra sembra non avere le forze per attaccare costantemente e prendere in mano le partite. Un difetto che si è notato anche nella gara di andata di Europa League contro il Nantes. Dopo il vantaggio di Vlahovic, infatti, la Juve si è abbassata, concedendo campo ai francesi che nella ripresa hanno pareggiato i conti, complicando notevolmente la qualificazione della squadra di Allegri in vista del ritorno. La Juventus, però, ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia dove affronterà l’Inter ed è ancora in corsa in Europa League, la competizione che potrebbe permettere ai bianconeri di accedere alla prossima Champions League. In campionato la strada è ancora lunga ma i 9 punti nelle ultime 3 partite hanno permesso ai bianconeri di agganciare il settimo posto, in attesa della sentenza definitiva della Corte Federale. Intanto in Serie A arriva un grave infortunio per un giocatore bianconero ma questa volta non si tratta di un giocatore della Juventus.

Juventus, stagione finita per Ebosse: sfuma il colpo

Il giocatore in questione è Enzo Ebosse, difensore francese di origini camerunesi dell’Udinese. Il centrale bianconero ha rimediato un brutto stop nell’ultima giornata.

Di seguito il comunicato dell’Udinese sull’infortunio di Ebosse: “Udinese Calcio comunica che Enzo Ebosse, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il calciatore sarà operato lunedì prossimo dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma”. Stagione finita per il difensore classe ’99 che ha rimediato l’infortunio nell’ultima giornata di campionato a San Siro contro l’Inter. Già dai primi secondi si era percepita la gravità dell’infortunio e oggi è arrivata la conferma definitiva a seguito della indagini strumentali. Una grossa perdita per l’Udinese di Andrea Sottil che dovrà fare a meno del talentuoso difensore ex Angers che stava disputando un’ottima stagione al suo primo anno di Serie A.

Ebosse dovrà affrontare un lungo stop che potrebbe condizionare anche la prima parte della prossima stagione. Sicuramente salterà anche la sfida con la Juventus alla 38a giornata, il 4 giugno alla Dacia Arena.