Lo prendono assieme ad Osimhen: tris deluxe, bye bye Juventus

Calciomercato Juventus, un tris di lusso che allontana definitivamente la concorrenza bianconera: i dettagli dell’operazione.

In casa Atletico c’è già la predisposizione per una rivoluzione che partirà dalla prossima stagione. Con il possibile addio di Felix, che potrebbe essere ceduto proprio al Chelsea. I colchoneros potrebbero ripiegare su tre acquisti monstre per scacciare la cessione illustre.

Si legge, infatti, da Fichjes che nel taccuino dell’altra squadra di Madrid per tornare grande e puntare anche l’Europa ci sarebbero nel mirino ben tre colpi decisamente importanti, partendo, proprio, dal bomber e conferma del Napoli di Spalletti, Victor Osimhen.

Simeone e l’affare triplo | C’è anche Mount

Oltre al bomber del Napoli, nel taccuino della dirigenza della squadra spagnola ci sarebbe anche uno dei giocatori finiti nel mirino della Juventus, stiamo parlando del giocatore inglese Mount, ancora non sicuro di rimanere in Inghilterra. L’Atletico potrebbe sfruttare proprio l’occasione Joao Felix per arrivare a chiudere uno dei profili più interessanti in circolazione, il casse 1999 non è il solo nella lista.

Oltre ai due già citati, filtra anche un discreto interesse per Di Marco dell’Inter, giocatore che per carisma e caratteristiche piace al Cholo che lo vedrebbe perfetto nelle sue disposizioni tattiche. Una stagione difficile per l’Atletico che uscita definitivamente dall’Europa si concentra già per la prossima stagione con la voglia di rivoluzionare tutta la stagione negativa di questa stagione, ritornando in pole sia in campionato ma soprattutto a livello europeo. Staremo a vedere se i colchoneros avranno la meglio e riusciranno a chiudere le tre operazioni, certamente non economiche ma da quel punto di vista gli spagnoli sarebbe ben attrezzati.