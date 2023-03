La Juventus ormai è acqua passata: scintille in corsia, sfida furiosa

La Juventus si defila, niente ritorno in Serie A per il terzino: duello furioso di mercato in Liga

La Juventus guarda con grande attenzione alle possibili occasioni di calciomercato per non farsi trovare impreparata in estate.

I bianconeri dovranno fare i conti con diversi addii ormai, di fatto, annunciati. Da quello di Juan Cuadrado a Adrien Rabiot, entrambi in scadenza a fine stagione e ormai distanti dall’ipotesi di rinnovo. Un destino che potrebbe essere simile per Angel Di Maria, anche lui in scadenza a giugno e voglioso di un’ultima grande sfida prima di tornare in Argentina, a Rosario. Anche Leandro Paredes dovrebbe fare le valige a fine stagione, dal momento che la Juventus non intende riscattarlo dal Paris Saint-Germain dopo la stagione piuttosto fallimentare. La ‘Vecchia Signora’ deve intervenire naturalmente a centrocampo, ma anche sulle corsie esterne. In quel reparto i nomi che la società sta valutando sono diversi: rimane sempre calda la pista che porta ad Alejandro Grimaldo del Benfica ma anche diverse in Serie A. La Juventus ha sondato il terreno anche per un ex Serie A che fino all’anno scorso militava nel campionato italiano.

Juventus, niente Odriozola: sfida a due in Liga

Uno dei terzini che la Juventus ha preso in considerazione negli ultimi tempi è il classe ’95 spagnolo Alvaro Odriozola.

Il terzino destro del Real Madrid è una vecchia conoscenza della Serie A. Infatti proprio nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Fiorentina, collezionando 25 presenze. A fine stagione è rientrato al Real dal prestito e adesso con Carlo Ancelotti sta trovando davvero poco spazio. Appena una presenza in Liga in questa stagione, 4 se si considerano il Mondiale per club e la Coppa del Re. E’ ormai chiaro che lo spagnolo non rientra nei piani di Ancelotti e per questo a fine stagione potrebbe nuovamente cambiare maglia. Questa volta, però, non c’è la Juventus in corsa per l’ex Fiorentina. Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, Athletic Bilbao e Real Sociedad sono pronte a contendersi Odriozola.

Quest’ultimo ha iniziato il suo percorso calcistico proprio alla Real Sociedad e in estate potrebbe far ritorno alla base. Il Real Madrid, però, non può chieder un prezzo elevato per il terzino spagnolo, in quanto è sceso in campo solo in 4 partite. Di conseguenza il suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 5-6 milioni di euro. Il vero ostacolo riguarda il suo ingaggio, in quanto Odriozola percepisce circa 4 milioni di euro l’anno e né la Real Sociedad, né l’Athletic sarebbero disposti a garantirgli quella cifra. Odriozola dovrebbe, quindi, accettare di abbassare le sue richieste di ingaggio.