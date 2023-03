Calciomercato, firma anti-Juventus: incontro in sede

Calciomercato Juventus, adesso c’è una volontà da parte del club per evitare l’assalto bianconero: tutti i dettagli dell’operazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, confermate anche dal portale ‘firenzeviola.it’, la Fiorentina sembra decisa a trattenere Igor Julio dos Santos de Paulo, giocatore, già noto semplicemente come Igor, per evitare l’assalto dei bianconeri.

Già in passato, infatti, la Juventus aveva mostrato interesse per il giocatore brasiliano. Il club viola sta lavorando al rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza nel 2022, per garantirsi la sua permanenza anche in futuro e evitare assalti esterni, appunto, come quello della Juventus che ha bisogno di un altro rinforzo a livello difensivo e certamente il classe 1998, proprio come Bremer, potrebbe essere un ottimo partner dell’ex Torino.

Fiorentina decisa: rinnovo anti Juventus per Igor

Come detto poc’anzi, per evitare il rischio di perdere il giocatore a parametro zero, la Fiorentina sta lavorando al rinnovo del suo contratto, offrendo un adeguamento economico e una maggiore stabilità contrattuale. Il club viola è consapevole dell’importanza di Igor per la sua rosa e non vuole rischiare di perderlo a favore di una rivale diretta come la Juventus.