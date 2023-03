Calciomercato Juventus, il Real toglie il bomber ad Allegri: non è Vlahovic

Calciomercato Juventus, il Real potrebbe subentrare in uno dei possibili nuovi rinforzi offensivi bianconeri: un colpo a sorpresa.

Oltre il “danno” anche la beffa. Il Real Madrid già molto in auge per il caso Vlahovic: proprio il bomber serbo potrebbe diventare un nuovo rinforzo offensivo per la prossima stagione, adesso, si legge dal portale spagnolo ‘Marca’, che i blancos avrebbero un altro obiettivo comune con la Juventus.

Secondo, infatti, le informazioni proprio in arrivo dalla Spagna, la squadra di Carlo Ancelotti avrebbe messo gli occhi su un enfat prodige della Serie A che tanto piace ad Allegri e alla Juventus.

Real Madrid su Hojlund: beffa Juventus

Il Real Madrid, come scrive ‘Marca’ sta valutando la possibilità di acquistare il giovane talento danese, Mohammed Daramy Hojlund. Il club spagnolo potrebbe superare la concorrenza della Juventus, che aveva mostrato interesse per il giocatore dell’Atalanta e che vedrebbe come ipotetico sostituto di Dusan Vlahovic qualora, appunto, l’attaccante serbo dovesse lasciare Torino nella prossima stagione.

Il club spagnolo sta cercando di rafforzare il proprio reparto offensivo e vede in Hojlund un possibile rinforzo per il futuro, vista anche la giovanissima età. Perez starebbe, quindi, starebbe seriamente esaminando la possibilità di acquistare il giovane talento danese Hojlund, superando la concorrenza dei bianconeri. Hojlund, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Nordsjaelland in Danimarca, ha saputo mettersi in mostra nell’Atalanta diventando un vero e proprio pupillo del club lombardo. In patria è già paragonato al suo compagno di nazionale Haaland a cui si ispira. La sua capacità di dribbling, il suo senso del gol e la sua visione di gioco lo rendono un giocatore molto interessante per le grandi squadre europee. Staremo dunque a vedere se i blancos avranno la meglio nella riuscita della trattativa.